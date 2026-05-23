Σαντορίνη: «Λαβράκι» από τον έλεγχο της ΕΛΑΣ σε 17 σπίτια – Δύο συλλήψεις και πάνω από 4,5 κιλά κάνναβης

Συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες αρχές
Τα ευρήματα των αρχών / ΕΛΑΣ
Σαρωτική επιχείρηση πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ στη Σαντορίνη, με τους αστυνομικούς να «χτενίζουν» το νησί από άκρη σε άκρη και να φτάνουν τελικά στη σύλληψη δύο ατόμων για υπόθεση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση στήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 22 Μαΐου 2026 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα στο νησί. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε 17 διαφορετικά σπίτια, ενώ συνολικά ελέγχθηκαν 68 άτομα στη Σαντορίνη, μετά από εντοπισμό ναρκωτικών.

Από τις προσαγωγές που έγιναν, επτά άτομα οδηγήθηκαν στις αρχές για εξακρίβωση στοιχείων, και τελικά συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 31 και 59 ετών. Οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου.

Οι αρχές φαίνεται πως είχαν συλλέξει πληροφορίες εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα να οργανώσουν συντονισμένη δράση μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι δεν σταματούν εδώ. Αντίστοιχες επιχειρήσεις με έντονη αστυνομική παρουσία και στοχευμένες παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών και της εγκληματικότητας.

