Βέροια: Νεκρός 22χρονος και 4 τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων – Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του

Θρήνος για το νεαρό παιδί που ξεψύχησε στην άσφαλτο - Τραυματίστηκε ο συνεπιβάτης του και 2 άτομα από το άλλο αυτοκίνητο
Ένα νέο παλικάρι, μόλις 22 χρόνων έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, μετά από τροχαίο δυστύχημα που είχε στη Βέροια, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά του, τέτοια ημέρα, ανήμερα των Χριστουγέννων.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε περίπου στις 05:50 το πρωί στο Νησέλλι Βέροιας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος συγκρούστηκε σφοδρά με αυτοκίνητο 24χρονου.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 22χρονος ενώ τραυματίστηκε και ο 20χρονος συνεπιβάτης του.

Από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκε ο 24χρονος οδηγός και μία 67χρονη.

Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

