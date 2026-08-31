Ελλάδα

Βίντεο από σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ταξί

Ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή
Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά
Τροχαίο ατύχημα στα Χανιά
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Τροχαίο ατύχημα, το οποίο ευτυχώς δεν είχε σοβαρές συνέπειες, σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης 27 Αυγούστου στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου στα Χανιά.

Το τροχαίο ατύχημα στα Χανιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα, στο ύψος της Παρηγοριάς, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς Κίσσαμο συγκρούστηκε με διερχόμενο ταξί τύπου βαν.

Σύμφωνα με το flashnews, ο οδηγός του αυτοκινήτου είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή.

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ταξί.

Η σφοδρή σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο ταμπλό του ταξί, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα προς το αντίθετο ρεύμα και πέφτει πάνω στο διερχόμενο όχημα.

Παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

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