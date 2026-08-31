Νέες προκλήσεις από την Τουρκία που ανεβάζει καθημερινά την ένταση στο Αιγαίο

Κλιμακώνει τις προκλήσεις της στο Αιγαίο η Τουρκία. Οι «εισβολείς» αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις.

Οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) της Τουρκίας στο Αιγαίο έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα.

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Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τη Δευτέρα (31.08.2026), τρία τουρκικά drones έκαναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τρεις παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Ένα τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235 έκανε, επίσης, μία παράβαση στο FIR Αθηνών.

Τα τουρκικά αεροσκάφη, που πετούσαν στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

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ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (1 CN-235 και 3 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (1 από το CN-235 και 3 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2 (από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

πηγή: OnAlert.gr