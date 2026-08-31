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Θεσσαλονίκη: Τρεις μήνες φυλακή σε 42χρονο Άγγλο που προκάλεσε αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου – «Ήμουν πολύ μεθυσμένος»

Επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος και σε συνεπιβάτες, συνελήφθη και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη
Αεροδρόμιο Μακεδονία
Αεροδρόμιο Μακεδονία / (ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη ένας 42χρονος Άγγλος επιβάτης, ο οποίος προκάλεσε επεισόδιο σε πτήση αεροσκάφους από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης και άρχισε να προκαλεί αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος με αποτέλεσμα να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, φέρεται να επιτέθηκε σε μέλη του πληρώματος και σε συνεπιβάτες, ενώ δεν συμμορφωνόταν στις υποδείξεις των αεροσυνοδών.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αποφασίσει την αλλαγή πορείας της πτήσης.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να απομακρυνθεί ο επιβάτης.

Ο 42χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του αεροδρομίου αμέσως μετά την προσγείωση και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία κρίθηκε ένοχος για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και πρόκληση αναστάτωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Στην απολογία του παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ μεθυσμένος και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών, με τριετή αναστολή.

Μετά τη σύλληψη του 42χρονου, το αεροσκάφος αναχώρησε εκ νέου από το «Μακεδονία» και συνέχισε κανονικά την πτήση του με προορισμό το Ηράκλειο.

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