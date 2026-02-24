ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Φροντίδα που εξελίσσεται μέσα από την τεχνολογία

Από την πρώτη στιγμή που κάποιος περνά την πόρτα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, συναντά μια σταθερή αξία: τη φροντίδα που βασίζεται στην επιστημονική επάρκεια, την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και την ανθρώπινη προσέγγιση. Για 45 χρόνια, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο υπηρεσιών όπου η τεχνολογία αιχμής και η εξειδίκευση των ανθρώπων της συνδυάζονται, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες υγείας κορυφαίας ποιότητας.

Αυτή η κουλτούρα φροντίδας αποτυπώνεται και στην πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ομίλου σε δείγμα 1.000 ατόμων. Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αναδείχθηκε ως το πιο αναγνωρίσιμο και δημοφιλές διαγνωστικό κέντρο πανελλαδικά, με το 76% των ερωτηθέντων να αναφέρει ότι έχει επισκεφθεί κάποια μονάδα της και το 80% να τη δηλώνει ως πρώτη ή βασική επιλογή για διαγνωστικές εξετάσεις — ποσοστά που καταγράφουν σημαντική διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους παρόχους. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, την εξειδίκευση και τον σύγχρονο εξοπλισμό ως τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής διαγνωστικού κέντρου, στοιχεία στα οποία η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις.

Η τεχνολογία λοιπόν δεν λειτουργεί συμπληρωματικά, αλλά ως θεμέλιο της διαγνωστικής εμπειρίας. Στα διαγνωστικά κέντρα της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, η χρήση προηγμένων συστημάτων απεικόνισης και τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζει ασφάλεια, ακρίβεια και άνεση για τον εξεταζόμενο.

Χαρακτηριστική είναι η παρουσία εξοπλισμού νέας γενιάς, όπως:

Στον εργαστηριακό τομέα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει ένα από τα τρία κορυφαία πλήρως αυτοματοποιημένα εργαστήρια της Ευρώπης. Το σύγχρονο σύστημα ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης δειγμάτων, οι αυστηρά ελεγχόμενες διαδικασίες και η αυτοματοποίηση όλων των σταδίων εξασφαλίζουν σταθερή ακρίβεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, περισσότερες από 800 διαπιστευμένες εξετάσεις επιβεβαιώνουν το εύρος και την επιστημονική αρτιότητα των υπηρεσιών του Ομίλου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δραστηριοποιείται και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, μέσω της ΒιοΚλινικής Αθήνας και της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης, συνολικής δυναμικότητας 350 κλινών. Συμπληρωματικά λειτουργεί Κέντρο Διεθνών Ασθενών, Διατροφολογικά Κέντρα, & Δερματολογικό Κέντρο, ενώ συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα δημόσια ταμεία.

Με παρουσία σε 74 διαγνωστικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο και με περισσότερες από 3.000.000 επισκέψεις και 16.000.000 εξετάσεις ετησίως, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καλλιεργεί καθημερινά μια σχέση εμπιστοσύνης που υπερβαίνει την απλή εξέταση και αντανακλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας.