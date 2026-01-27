Βιολάντα: Στάχτες, αποκαΐδια και κρατήρας 100 τμ στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη με τις 5 νεκρές – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες

Βομβαρδισμένο τοπίο συνεχίζει να θυμίζει και σήμερα (27.01.2026) το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μία ημέρα μετά την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργαζομένων γυναικών.

Κλιμάκια συνεχίζουν να επιχειρούν στο κατεστραμμένο εργοστάσιο, προσπαθώντας να βρουν ακόμη και το παραμικρό στοιχείο που θα ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στη βιομηχανία των Τρικάλων. Ο πόνος ανείπωτος, η μυρωδιά που αναβλύζει από τα καμένα μέταλλα… αποκρουστική. Συγγενείς και φίλοι τριγυρνούν στα Τρίκαλα με ένα αναπάντητο «γιατί» στα χείλη. Η έκρηξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε αμέσως στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα κατάφεραν να «κλείσουν» 5 σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι οικογένειες της Έλενας, της Σταυρούλας, της Βάσως, της Αναστασίας και της Αγάπης, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως έχασαν με τόσο ξαφνικό και τραγικό τρόπο τους ανθρώπους τους. Και οι 5 αφήνουν πίσω τους τα παιδιά τους. Η μία από αυτές και τα εγγόνια της. Όλες είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια για να μπορούν το πρωί να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Η τοπική κοινωνία κάνει λόγο για 5 γυναίκες – υποδείγματα, που πάλευαν καθημερινά και εργάζονταν σκληρά θέλοντας να διαπρέψουν στο επάγγελμά τους και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον στις οικογένειές τους.

Και οι 5 χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή, χωρίς να προλάβουν να αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους, χωρίς να καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά και τους συζύγους τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες που μας φέρνει η Eurokinissi προκαλούν ενόχληση στο στομάχι. Καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τη στέγη του εργοστασίου η οποία κατέρρευσε λες και ήταν χάρτινη. Το ωστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη κατάφερε να ισοπεδώσει τα πάντα, πριν η φωτιά καταστρέψει ό,τι είχε αφήσει.

Κάτω από τα συντρίμμια και οι σοροί των γυναικών. Οι εργαζόμενες φαίνεται πως πέθαναν ακαριαία καθώς εκτιμάται ότι η έκρηξη έγινε κοντά στο χώρο που εργάζονταν. Οι μόνοι που σώθηκαν είτε όσοι βρίσκονταν μακριά ή σε εξωτερικό χώρο κάνοντας διάλειμμα.