Βιολάντα: Στάχτες, αποκαΐδια και κρατήρας 100 τμ στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη με τις 5 νεκρές – Η επόμενη ημέρα μέσα από φωτογραφίες

Εργοστάσιο
Χρύσα Πανούση

Βομβαρδισμένο τοπίο συνεχίζει να θυμίζει και σήμερα (27.01.2026) το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μία ημέρα μετά την έκρηξη που προκάλεσε τον θάνατο των 5 εργαζομένων γυναικών.

Κλιμάκια συνεχίζουν να επιχειρούν στο κατεστραμμένο εργοστάσιο, προσπαθώντας να βρουν ακόμη και το παραμικρό στοιχείο που θα ρίξει φως στα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στη βιομηχανία των Τρικάλων. Ο πόνος ανείπωτος, η μυρωδιά που αναβλύζει από τα καμένα μέταλλα… αποκρουστική. Συγγενείς και φίλοι τριγυρνούν στα Τρίκαλα με ένα αναπάντητο «γιατί» στα χείλη. Η έκρηξη και η φωτιά που εκδηλώθηκε αμέσως στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα κατάφεραν να «κλείσουν» 5 σπίτια.

Οι οικογένειες της Έλενας, της Σταυρούλας, της Βάσως, της Αναστασίας και της Αγάπης, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως έχασαν με τόσο ξαφνικό και τραγικό τρόπο τους ανθρώπους τους. Και οι 5 αφήνουν πίσω τους τα παιδιά τους. Η μία από αυτές και τα εγγόνια της. Όλες είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια για να μπορούν το πρωί να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Η τοπική κοινωνία κάνει λόγο για 5 γυναίκες – υποδείγματα, που πάλευαν καθημερινά και εργάζονταν σκληρά θέλοντας να διαπρέψουν στο επάγγελμά τους και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον στις οικογένειές τους.

Και οι 5 χάθηκαν μέσα σε μια στιγμή, χωρίς να προλάβουν να αποχαιρετήσουν τις οικογένειές τους, χωρίς να καταφέρουν να αγκαλιάσουν τα παιδιά και τους συζύγους τους.

Οι φωτογραφίες που μας φέρνει η Eurokinissi προκαλούν ενόχληση στο στομάχι. Καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τη στέγη του εργοστασίου η οποία κατέρρευσε λες και ήταν χάρτινη. Το ωστικό κύμα που προκάλεσε η έκρηξη κατάφερε να ισοπεδώσει τα πάντα, πριν η φωτιά καταστρέψει ό,τι είχε αφήσει.

Κάτω από τα συντρίμμια και οι σοροί των γυναικών. Οι εργαζόμενες φαίνεται πως πέθαναν ακαριαία καθώς εκτιμάται ότι η έκρηξη έγινε κοντά στο χώρο που εργάζονταν. Οι μόνοι που σώθηκαν είτε όσοι βρίσκονταν μακριά ή σε εξωτερικό χώρο κάνοντας διάλειμμα.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο εργοστάσιο είναι ανυπολόγιστες. Τεράστιο μέρος της οροφής έχει καταρρεύσει ενώ τα υπόλοιπα τμήματα είτε ισοπεδώθηκαν είτε καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Τίποτα δεν θυμίζει πλέον το εργοστάσιο που κάποτε έσφυζε από ζωή. Μία ημέρα νωρίτερα, διοίκηση και εργαζόμενοι διασκέδαζαν και γιόρταζαν στην εκδήλωση για την κοπή της πίτας. Αυτό το γεγονός μάλιστα έσωσε και πολλούς εργαζομένους καθώς αν το δυστύχημα γινόταν άλλη ημέρα, τότε στη μοιραία νυχτερινή βάρδια θα δούλευαν σχεδόν 30 εργαζόμενοι και όχι 12, όπως τώρα.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα, και ο ήχος της έφτασε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Αμέσως σήμανε συναγερμός σε πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία. Δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το τι αντίκρυζαν.

Ουρλιαχτά, κλάματα, προσευχές και αγωνία περιγράφουν τις πρώτες στιγμές.

Από νωρίς άρχιζαν να συγκεντρώνονται τα στοιχεία για τις ταυτότητες των θυμάτων. Λίγες ώρες μετά, οι οικογένειές τους δήλωσαν τις εξαφανίσεις και ξεκίνησαν πιο εντατικά οι έρευνες, κάτω από τα συντρίμμια, για τον εντοπισμό τους. Οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανές ήταν ελάχιστες.

Όσο πέρναγαν οι ώρες, οι αρχές έβρισκαν τη μία σορό μετά την άλλη. Τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό τους μπήκε το πρωί της Τρίτης, όπου βρέθηκε και η σορός της 5ης εργαζόμενης.

Όλες ήταν σκληρά εργαζόμενες και μητέρες, δούλευαν πολλά χρόνια στη βιομηχανία της Βιολάντα και γνώριζαν καλά τους χώρους των εγκαταστάσεων. Καμία από αυτές δεν γνώριζε πως το βράδυ μετά την μεγάλη γιορτή της εταιρείας, θα έβρισκαν τραγικό θάνατο.

Μία από αυτές είχε και εγγόνια και μέτραγε τις ημέρες για να βγει στη σύνταξη ενώ οι υπόλοιπες είχαν ανήλικα παιδιά.

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα, δούλευε 10 χρόνια στην εταιρεία πριν χάσει την ζωή της ξαφνικά. Ήταν μητέρα 3 παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 χρόνων.

Η 42χρονη Έλενα Κατσαρού είχε καταγωγή από τα Τρίκαλα και δούλευε στη «Βιολάντα» 12 χρόνια. Αφήνει πίσω της ένα ανήλικο παιδί. Η δουλειά της ήταν η δεύτερη ζωή της. Εκεί δούλευε και η μητέρα της σε αντίθετη βάρδια για να μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, ήταν μητέρα δύο παιδιών. Μέχρι το 2020 εργάζονταν ως κομμώτρια. Ο ερχομός του παιδιού της και η πανδημία της COVID-19 την έκαναν να αλλάξει σχέδια και έτσι βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο το οποίο της κόστισε τη ζωή.

Η Αναστασία Νάσιου ή αλλιώς «Τασούλα» όπως την έλεγαν οι άνθρωποί της, έμενε χρόνια στη Γερμανία πριν πιάσει δουλειά στη βιομηχανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη της αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Οι τέσσερις από τις 5 εργαζόμενες που σκοτώθηκαν μετά την έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα

Η πέμπτη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν η Αγάπη Μπουνόβα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

H Αγάπη Μπούνοβα

100 τ.μ τρύπα προκάλεσε η έκρηξη στο εργοστάσιο

Η έκρηξη ήταν τόσο σφοδρή που κατάφερε να γκρεμίσει τελείως τον πρώτο όροφο της επιχείρησης.

Στις φωτογραφίες φαίνεται πως δημιουργήθηκε τρύπα 100 τετραγωνικών μέτρων που μοιάζει κυριολεκτικά με κρατήρα.

Αυτή η εικόνα επιβεβαιώνει και τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών που ανέφεραν πως η έκρηξη, συνεπώς και η φωτιά, ξεκίνησε από το υπόγειο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κάποια από τα θύματα έπεσαν στο υπόγειο. Η σορός της 5ης νεκρής βρέθηκε μάλιστα σε εκείνο το σημείο.

Οι αρχές «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη, διαρροή προπανίου, ενός άοσμου και άχρωμου αερίου που είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή.

Τα μέτρα στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων από τη Βιολάντα 

Με σκοπό να βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συγγενείς τους, η διοίκηση της Βιολάντα, σε νέα ανακοίνωσή της για την τραγωδία, αποκάλυψε τα 3 μέτρα στήριξης για τις οικογένειες τονίζοντας πως η εταιρεία θέτει σε λειτουργία και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τα παιδιά και τους ενήλικες των οικογενειών.

Διευκρίνισε δε πως η διοίκηση τηρεί αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφάλειας τόσο των εργαζομένων όσο και των εγκαταστάσεων. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η διοίκηση της Βιολάντα είχε καταθέσει πριν από 4 μήνες μελέτη για την πυρασφάλεια του χώρου, θέλοντας να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας.

Σχετικά με τα extra μέτρα στήριξης των οικογενειών, πέρα από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται για τον χαμό των ανθρώπων τους, ανακοινώθηκε πως οικογένειες των θυμάτων θα παίρνουν κάθε μήνα και μέχρι το έτος όπου οι εργαζόμενες θα έβγαιναν στη σύνταξη, τον μισθό τους. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά τους αλλά και η άμεση καταβολή 6 μισθών με σκοπό να καλυφθούν τα τρέχοντα έξοδα.

Αναλυτικά:

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

  • Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
  • Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.
  • Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας και Εργασίας, στην εταιρεία είχαν γίνει 4 έλεγχοι το 2025 από την Επιθεώρηση Εργασίας χωρίς να βρίσκει κάτι ύποπτο για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Ο δήμος Τρικκαίων ανακοίνωσε 3ήμερο δημοτικό πένθος για τις 5 εργαζομένες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματα, θα κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και τα δημοτικά κτίρια. Οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις μεταιώνονται ενώ εκπρόσωποι του δημοτικού συμβουλίου θα καταθέσουν εκ μέρους του δήμου στεφάνια στις κηδείες των θυμάτων.

