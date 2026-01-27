Βιολάντα: Θρηνούμε 5 δικούς μας ανθρώπους, άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες – «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας»

Νέα ανακοίνωση έβγαλε σήμερα (27.01.2026) η βιομηχανία «Βιολάντα» για το τραγικό δυστύχημα με τις 5 νεκρές εργαζόμενες που προκλήθηκε από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις στα Τρίκαλα. Η εταιρεία ανακοίνωσε μέτρα οικονομικής στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας πως τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση για την φονική έκρηξη στη βιομηχανία στα Τρίκαλα, πέρα από τις αποζημιώσεις αναμένεται να καταβληθούν άμεσα και 6 μισθοί. Ταυτόχρονα και μέχρι το έτος που θα έβγαιναν τα θύματα σε σύνταξη, θα καταβάλλεται, κάθε μήνα, ο μισθός που λάμβαναν. Τέλος η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε ακόμη ένα «επίδομα» για τα παιδιά των γυναικών που θα το λαμβάνουν μέχρι και την ενηλικίωσή τους.

Η διοίκηση τόνισε πως βάζει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για να λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη οι συγγενείς των θυμάτων.

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους», αναφέρουν στην αρχή της ανακοίνωσης. Στο τέλος, τονίζουν πως τηρήθηκαν αυστηρά τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τους εργαζομένους και τις εγκαταστάσεις, παρά το γεγονός πως οι αρχές «βλέπουν» πίσω από την έκρηξη, διαρροή προπανίου από τις δεξαμενές της βιομηχανίας «Βιολάντα».

Η ανακοίνωση της «Βιολάντα»

«Η Βιολάντα πενθεί. Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης .

ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις . Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».