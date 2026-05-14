Βόλος: Εργαζόμενοι του νοσοκομείου «υιοθέτησαν» γάτα που μένει στο βιοχημικό εργαστήριο – Διατάχθηκε ΕΔΕ

ΕΔΕ διατάχθηκε στο νοσοκομείο Βόλου μετά την συνεχή παρουσία μιας γάτας στους χώρους του Βιοχημικού Εργαστηρίου.

Τα ζώα και στην προκειμένη περίπτωση η γάτα, απαγορεύεται να βρίσκονται σε βιοχημικά εργαστήρια για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και αποφυγής επιμόλυνσης των δειγμάτων, αλλά ο συγκεκριμένος χώρος του Νοσοκομείου Βόλου είναι το βασίλειο του «Μπάμπη του μπερμπάντη».

Η γάτα έχει υιοθετηθεί από τους εργαζόμενους και φέρεται να περιφέρεται μέσα στον χώρο, ξαπλώνει στους αναλυτές και απολαμβάνει τα χάδια όλων, ενώ αυτό συμβαίνει περισσότερο από ένα χρόνο.

Η αδυναμία που έχει το προσωπικό στον «Μπάμπη» είναι κάτι περισσότερο από μεγάλη, αλλά το σκηνικό ήταν άγνωστο στην διοίκηση, η οποία το έμαθε μετά από καταγγελία από ασθενή. Ο γάτος, ως μασκότ του εργαστηρίου, φωτογραφίζεται από εργαζόμενους και οι φωτογραφίες βρίσκονται στα social media, παρότι όλοι γνώριζαν πως η ύπαρξη ζώων θεωρείται σοβαρή υγειονομική παράβαση.

Στα μικροβιολογικά εργαστήρια υπάρχουν καλλιέργειες, επικίνδυνα αντιδραστήρια και ιογενές/μικροβιακό υλικό. Η παρουσία ζώων κινδυνεύει να προκαλέσει αλληλομολύνσεις (μεταφορά μικροβίων από το ζώο στο δείγμα και το αντίστροφο).

Όταν έγινε γνωστή η καταγγελία σήμανε συναγερμός στην διοίκηση του Αχιλλοπούλειου καθώς ο Νόμος είναι αυστηρός, αφού τα εργαστήρια διαχειρίζονται βιολογικά ή χημικά υλικά σύμφωνα με το gegonota.news. Η ίδια καταγγελία φέρεται να κατατέθηκε και στο Υπουργείο Υγείας, ενώ κατά τον Νόμο είναι υπεύθυνη και η διοίκηση.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η είσοδος των ζώων θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα ζώα μπορεί να μεταφέρουν μικρόβια, τρίχες ή σκόνη, τα οποία μπορεί να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των ευαίσθητων βιοχημικών αναλύσεων, ενώ υπάρχει κίνδυνος και για την δική τους ασφάλεια.

Από την διοίκηση του Νοσοκομείου διατάχθηκε ΕΔΕ για να διαπιστωθεί τι συμβαίνει στο εργαστήριο που θεωρητικά πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο και να υπάρξει εκτίμηση κινδύνου στον εργαστηριακό χώρο.

Σύμφωνα με τον Νόμο δεν επιτρέπεται επίσης η είσοδος και παραμονή ζώων σε νοσοκομεία ούτε καν στους κοινόχρηστους χώρους, εκτός εάν πρόκειται για ζώα θεραπείας ή βοηθείας με ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση, καθώς και σκύλους οδηγούς τυφλών.