Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 30χρονος πατέρας δύο παιδιών που έπεσε με το αυτοκίνητό του στη χαράδρα του Χάρακα

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 30χρονος πατέρας 2 παιδιών, έπειτα από «βουτιά» που έκανε με το αυτοκίνητό του στην χαράδρα του Χάρακα στην Κεφαλονιά.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026) στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός. Στην αρχή οι αρχές ερευνούσαν τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο όπως προέκυψε, ο 30χρονος άφησε αποχαιρετιστήριο μήνυμα πράγμα που «δείχνει» ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

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Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 16:00 στην περιοχή του Χάρακα, σε ένα δρόμο με μεγάλη κινητικότητα που συνδέει το Φισκάρδο με τον Μύρτο.

Το αυτοκίνητο ο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση απεγκλωβισμού και παροχής βοήθειας.

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Σύμφωνα με το kefaloniapress, ο άνδρας ανασύρθηκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται να ανέβασε ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα σε στόρι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace», φέρεται να έγραψε ο 30χρονος.