Βόλος: Ο 20χρονος που σκοτώθηκε διασκέδαζε με φίλους στην ταράτσα – Έτρεξε και υποχώρησε το πλεξιγκλάς του φωταγωγού

Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως το βράδυ της Δευτέρας τρεις νεαροί βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο και διασκέδαζαν
Ο 20χρονος Ιάσονας
Ο 20χρονος Ιάσονας / gegonota-news.gr

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες του θανάτου ενός 20χρονου φοιτητή στον Βόλο, καθώς όπως όλα δείχνουν πρόκειται για ένα παιχνίδι νεαρών που είχε τραγική κατάληξη.

Σύμφωνα με το The Newspaper, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν πως το βράδυ της Δευτέρας (22.9.2025) ο 20χρονος Ιάσονας βρισκόταν μαζί με φίλους του στην ταράτσα πολυκατοικίας στον Βόλο και διασκέδαζαν. Μάλιστα, κάποιοι ανέφεραν ότι οι νεαροί πετούσαν αυγά σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Ωστόσο, άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεαροί απλά άκουγαν μουσική στην ταράτσα.

Κάποια στιγμή εικάζεται ότι τα παιδιά άκουσαν μια δυνατή φωνή και φοβούμενοι ότι κάποιος τους έκανε παρατήρηση άρχισαν να τρέχουν.

Ο Ιάσονας ωστόσο προσπάθησε να κρυφτεί σε μια μικρότερη ταράτσα που υπήρχε στο σημείο, αλλά πάτησε στο πλεξιγκλάς του φωταγωγού, με αποτέλεσμα αυτό να σπάσει και ο 20χρονος να βρεθεί στο κενό και να σκοτωθεί.

 

Η είσοδος του φωταγωγού στον Βόλο
Η είσοδος του φωταγωγού στον Βόλο
Ο φωταγωγός στον Βόλο
Ο φωταγωγός στον Βόλο
Το σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος
Το σημείο που βρήκε τραγικό θάνατο ο 20χρονος

Ο 20χρονος ήταν μοναχογιός της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία του Βόλου, ενώ μόλις οι γονείς ενημερώθηκαν από τους γιατρούς ότι ο νεαρός σκοτώθηκε κατέρρευσαν.

