Βορίζια: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ «ξετρύπωσε» πολεμικό οπλοστάσιο μέσα σε παλιό μαντρί

Τα όπλα που βρέθηκαν θα εξεταστούν από ειδικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ
Αστυνομικοί μετά το μακελειό στα Βορίζια
Αστυνομικοί μετά το μακελειό στα Βορίζια / Eurokinissi

Ένα νέο εύρημα στα Βορίζια του Ηρακλείου, που πριν από 3 μήνες περίπου αιματοκυλίστηκαν στο φονικό μακελειό που συγκλόνισε την Ελλάδα ερευνά η ΕΛΑΣ.

Σε επειχείρησή της η ΕΛΑΣ το πρωί της Τρίτης 03.02.2026, ξετρύπωσε σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια Ηρακλείου ένα καλά κρυμμένο οπλοστάσιο, με τις έρευνες για τα όπλα του μακελειού την 1η Νοεμβρίου που άφησε πίσω της δύο νεκρούς να συνεχίζονται.

Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσσαράς βρήκαν το οπλοστάσιο σε παλιό ποιμνιοστάσιο στην περιοχή των Βοριζίων, με τα όπλα που βρέθηκαν σε αυτό να προβληματίζουν, με τα ευρήματα να μεταφέρονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ στην Αθήνα.

Σύμφωνα πληροφορίες από το cretalive.gr, μέσα στο παλιό μαντρί οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό τυφέκιο με κινητό ουραίο μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού. Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, τρεις πετσέτες, αλλά και κάποια μέτρα φυτίλι.

Το ότι είχαν σβήσει τον σειριακό αριθμό στα όπλα φαίνεται να δείχνει πως δεν θα ήθελαν να φαίνεται ο κάτοχος των όπλων σε περίπτωση που ήταν δηλωμένα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΛΑΣ καθώς, όπως είναι γνωστό, μέχρι σήμερα δεν έχουν βρεθεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό περιστατικό της 1ης Νοεμβρίου, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Τα ευρήματα αυτά ενδέχεται να μην συνδέονται με την υπόθεση, ωστόσο υπάρχει και το ενδεχόμενο να σχετίζονται ή να συμβάλουν στη διαλεύκανση άλλων υποθέσεων. Τη διερεύνηση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία αναμένει πλέον τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια καθώς και τις εκτιμήσεις των ειδικών.

