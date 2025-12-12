Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Βρέθηκε ο 13χρονος που εξαφανίστηκε στα Πετράλωνα: Η νέα ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο 13χρονος είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στα Πετράλωνα
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Μοράντ Σαμαράι, 13 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα. Τα καλά νέα έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Παρασκευή (12.12.2025).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν έληξε, καθώς ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) επέστρεψε στον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα όπου φιλοξενείται και είναι καλά στη υγεία του.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 10 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την επομένη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To ”Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Μοράντ Σαμαράι, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
134
119
96
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo