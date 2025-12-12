Βρέθηκε ο 13χρονος που εξαφανίστηκε στα Πετράλωνα: Η νέα ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Μοράντ Σαμαράι, 13 ετών, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα. Τα καλά νέα έκανε γνωστά το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του την Παρασκευή (12.12.2025).

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», η αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν έληξε, καθώς ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) επέστρεψε στον χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα όπου φιλοξενείται και είναι καλά στη υγεία του.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 10 Δεκεμβρίου από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση την επομένη και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«To ”Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στον Μοράντ Σαμαράι, για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί».