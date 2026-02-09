Ελλάδα

Βροχές και πάλι στην Αττική: Πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού μέχρι το μεσημέρι της Τρίτη
Νέες βροχές και καταιγίδες στην Αττική από το βράδυ της Δευτέρας (09/02/2026) με τις ομπρέλες να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι βροχές επεκταθεί σε αρκετές περιοχές στην Αττική από νωρίς το βράδυ της Δευτέρας.

​Συγκεκριμένα βροχή κάνει την εμφάνισή της αυτή την ώρα στη Νίκαια, τον Υμηττό, τη Δάφνη και σε αρκετά σημεία του Πειραιά, όπως την Παιδαγωγική και την περιοχή του Λιμανιού.

Παράλληλα, βροχόπτωση καταγράφεται στην Ηλιούπολη, το Φάληρο στο ύψος του ΣΕΦ, τον Κορυδαλλό και τη Βλυχάδα, ενώ το κύμα επηρεάζει επίσης την Ελευσίνα, το Πέραμα και το Χαροκόπειο στην Καλλιθέα.

​Η ίδια εικόνα επικρατεί και στα δυτικά προάστια, με το Χαϊδάρι, τον Ασπρόπυργο, την Πετρούπολη και τη Χρυσούπολη Περιστερίου να δέχονται νερό.

Στην καρδιά της Αθήνας, βροχή σημειώνεται στο Γκάζι, τον Νέο Κόσμο και τη Νέα Σμύρνη, ενώ τα φαινόμενα εκτείνονται μέχρι τον Βύρωνα, το Παλαιό Φάληρο, τη Μεταμόρφωση και την ορεινή περιοχή των Βιλίων.

Σύμφωνα με το meteo την Τρίτη (09/02/2026) θα έχουμε τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 10/02/2026 αναμένονται τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε τμήματα του Αιγαίου. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ τις πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται έως και περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θράκης (τοπικά πιθανώς έως σε πεδινά τμήματα του Βορείου Έβρου).

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 6-7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -4 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 0 έως 9 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 0 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η πορεία του καιρού

Στο Κ. και Β. Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι γενικά άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ν. Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, με έμφαση στα βόρεια του νομού. Βελτίωση αναμένεται μετά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 13-14 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 8-9 βαθμούς Κελσίου.

