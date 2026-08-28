Ελλάδα

Χαλκιδική: Η «greek patenta» που έκανε κάτοικος για να στηρίξει πινακίδα του STOP, με σύμμαχό του το σελοτέιπ

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και τράβηξε τα βλέμματα όλων των περαστικών
πινακιδα στοπ
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Μία πολύ «ελληνική» λύση σε οδικό πρόβλημα έδωσε κάτοικος της Χαλκιδικής ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να σηκώσει μία πεσμένη πινακίδα του STOP και να την στηρίξει με έναν… μοναδικό τρόπο.

Η «Greek Patenta» με την πινακίδα στη Χαλκιδική που βλέπουμε και στο βίντεο έχει κάνει τον γύρω του διαδικτύου και φανερώνει τη φαντασία που διαθέτουν οι Έλληνες.

Η πινακίδα του STOP είναι πλέον στηριγμένη και δεμένη με σελοτέιπ σε στύλο της ΔΕΗ. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και τράβηξε τα βλέμματα όλων των περαστικών.

Βέβαια η πρόχειρη επανατοποθέτηση της εν λόγω πινακίδας δεν επιτρέπεται και για τη μόνιμη επανατοποθέτηση πεσμένων πινακίδων οδικής σήμανσης πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

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Ελλάδα
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