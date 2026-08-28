Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο στους Αγίους Αναργύρους: 28χρονη παρέσυρε και σκότωσε 76χρονο

Η 28χρονη οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας αλλά σε αλκοτέστ που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Τραγικό τέλος βρήκε ένας 76χρονος άνδρας μετά από τροχαίο, αφού παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το βράδυ της Πέμπτης (27/8/2026) στους Αγίους Αναργύρους.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 21:20, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, στη συμβολή με την οδό Κορωναίου στους Αγίους Αναργύρους, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές που έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, μια 28χρονη γυναίκα, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της, παρέσυρε τον 76χρονο άνδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι διασώστες παρέλαβαν τον άνδρα και τον μετέφεραν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η 28χρονη οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε αλκοολομέτρηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αιμοληψία, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η 28χρονη αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

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