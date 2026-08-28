Θεσσαλονίκη: Σκύλος έπεσε σε τρύπα 3 μέτρων – Η στιγμή της διάσωσής του από την πυροσβεστική

Ένα απρόοπτο ατύχημα είχε ένας σκύλος στην οδό Φλέμινγκ της Θεσσαλονίκης, όταν ο 17χρονος Ρόκι, έπεσε σε τρύπα βάθους περίπου τριών μέτρων, κατά τη διάρκεια βόλτας με την ιδιοκτήτριά του.

Το περιστατικό με το σκυλί σημειώθηκε την ώρα που άρχισε να νυχτώνει, με την τρύπα στον δρόμο της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται καλυμμένη από ξύλα, χωρίς ωστόσο, όπως φαίνεται, να είναι επαρκώς ασφαλισμένη.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, στο σημείο είχαν προηγηθεί εργασίες, πιθανότατα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Ρόκι έφυγε από την ιδιοκτήτριά του και έπεσε μέσα στο άνοιγμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και ένας εθελοντής, με τους διασώστες να κατεβαίνουν στην τρύπα και να απεγκλωβίζουν τον σκύλο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Ρόκι επέστρεψε στην ιδιοκτήτριά του, έχοντας περάσει μια περιπέτεια με αίσιο τέλος.