Ελλάδα

Χαλκιδική: Σπαραγμός στη Μολδαβία για την οικογένεια που ξεκληρίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο – Στη ΜΕΘ παραμένει η 7χρονη

Η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σορών
Το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική
Το ζευγάρι που σκοτώθηκε στη Χαλκιδική
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παραμένει διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η 7χρονη από τη Μολδαβία που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και η έξι μηνών αδερφή της.

Η τραγική είδηση για το πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική έγινε γνωστή και στην Μολδαβία με τα μέσα της χώρας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά.

Η δημοτική αρχή του Στρασένι στη Μολδαβία απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σορών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κονσταντίν Σίρμπου, η σύζυγός του Λουτσία και το μόλις έξι μηνών βρέφος τους έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Παράλληλα η εικόνα του άτυχου ζευγαριού κάνει τον γύρο των social media στη Μολδαβία επισημαίνοντας το τραγικό γεγονός και μέσα από αναρτήσεις καλούν σε οικονομική ενίσχυση.

 

 

 

Το κοριτσάκι, το μοναδικό μέλος της οικογένειας που επέζησε, νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση

Η μικρή φέρει τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στον θώρακα, και παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου–Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας συγκρούστηκε με βυτιοφόρο και βγήκε εκτός δρόμου

Να σημειωθεί ότι ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από εντολή του εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
345
133
81
69
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μηχανογραφικό 2026: Οι υποψήφιοι μπορούν σήμερα να διαγράψουν σχολές – Τι πρέπει να γνωρίζουν
Από τις 08:30 έως τις 14:00, οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων Εξετάσεων θα μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου και να προχωρήσουν στη διαγραφή σχολών
Πανελλήνιες εξετάσεις 2026
Ύστατο χαίρε στην σπουδαία Μάρω Κοντού: «Μεγάλο το κενό και αθάνατη η πίκρα της απουσίας σου» - Ο συγκινητικός επικήδειος του Νικήτα Κακλαμάνη
Γέμισε με στεφάνια η Μητρόπολη Αθηνών για την μνήμη της - Επικήδειοι λόγοι από τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Σπύρο Μπιμπίλα - Συντετριμμένοι φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοί της
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ 7
Newsit logo
Newsit logo