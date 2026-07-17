Ελλάδα

Τρόμος στα Βριλήσσια: Σκύλος επιτέθηκε σε άνδρα και σκότωσε το κατοικίδιό του

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά τραύματα σε χέρια, πόδι και ώμο
A police dog searching a vehicle.
iStock
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Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί (17/7/2026) έξω από φούρνο στα Βριλήσσια, όταν σκύλος επιτέθηκε σε περαστικό και σκότωσε και το σκυλί του.

Η επίθεση του σκύλου στα Βριλήσσια συνέβη γύρω στις 07:00 το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του άνδρα ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και τον θάνατο του σκυλιού του.

Όλα συνέβησαν έξω από φούρνο, με το ζώο που επιτέθηκε να φτάνει εκεί με την ιδιοκτήτριά του, η οποία το έδεσε έξω από το μαγαζί και μπήκε για να ψωνίσει.

Αφού το σκυλί κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε στον άνδρα που περνούσε από το σημείο και στο σκυλί του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τραύματα στον άνθρωπο σε χέρια, πόδι και ώμο και να τραυματίσει θανάσιμα το ζώο του.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

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