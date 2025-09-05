Χανιά: Ακόμη πέντε άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της κρητικής μαφίας – Συνεχίζονται οι απολογίες των 17

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων για την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία στα Χανιά στην Κρήτη.

Μέχρι σήμερα, πέντε άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Οι απολογίες, πάντα σε σχέση με την πρώτη δικογραφία, αφορούν σε έκνομες πράξεις σχετικά με ναρκωτικά όπλα, διακίνηση κατοχή και εμπορία αυτών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαπλοκή με θεσμικούς εκπροσώπους.

Μέχρι στιγμής σήμερα, έχουν απολογηθεί δέκα άτομα εκ των οποίων έχουν προφυλακισθεί πέντε ενώ έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τρία άτομα.

Ανάμεσα στους προς απολογία και οι δύο, που φέρονται ως οι εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει απολογίες σε ανακριτή και εισαγγελέα και αναμένεται η απόφαση της εισαγγελέως για κράτησή τους ή όχι.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών απομένει να περάσουν την πόρτα ανακριτή και εισαγγελέα εννέα ακόμη κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο αδέρφια αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους για την πρώτη δικογραφία, ενώ υπήρξε εκ νέου σύλληψη για τη δεύτερη δικογραφία για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν την Τρίτη.

Έρχονται εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τίποτα δεν αποκλείει να εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της δεύτερης δικογραφίας.

Πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν σε εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργια, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθησ, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.

Κάποιοι από τους κατηγορούμενους εμφανίζονται να έχουν φτάσει στο σημείο να πωλούν όπλα ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο αντί ποσών 2.500 – 5.000 ευρώ.

Με ενδιαφέρον αναμένονται τα ευρήματα της ΑΑΔΕ από το άνοιγμα θυρίδων και τραπεζικών λογαριασμών εσωτερικού και εξωτερικού.

«Στρατηγός» και «Αυστραλός» είναι τα προσωνύμια των δυο ανθρώπων που θεωρούνται “κλειδιά” στην υπόθεση.

Έξι προφυλακίστηκαν

Χθες, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε πάνω από 10 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίας των 16 με ανακριτή και εισαγγελέα να στέλνουν στη φυλακή έξι άτομα. Οι υπόλοιποι δέκα – μεταξύ αυτών και ο εν ενεργεία αστυνομικός – αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Την ίδια ώρα, ο 17ος που ήταν να απολογηθεί χθες πήρε νέα προθεσμία για σήμερα.

Τριψήφιος εκτιμά ότι θα είναι ο αριθμός των φερόμενων κατηγορουμένων για την μαφία της Κρήτης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης.

Ο κ. Πραματευτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρόκειται για μία «πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι σε εξέλιξη» με την αστυνομία να έχει κάνει ένα τεράστιο έργο «που αποτυπώνεται σε χιλιάδες σελίδες δικογραφίας».

Μάλιστα, εκτίμησε πως «έχουμε φερόμενους κατηγορούμενους που θα είναι τριψήφιου αριθμού, με ότι αυτό συνεπάγεται».

