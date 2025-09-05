Χανιά: Απολογούνται 16 για την εγκληματική οργάνωση, ανάμεσά τους και ο αρχιμαφιόζος – «Μη φοβάσαι γίγαντα», του φώναζαν

Ως «ήρωες» μπήκαν στο Δικαστικό Μέγαρο των Χανίων τα 2 αδέλφια που φέρεται πως είναι οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Οι 2 άνδρες από τον Σταυρό, φτάνοντας στο σημείο το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025) για να απολογηθούν, συνάντησαν πλήθος κόσμου που τους φώναζε συνθήματα για συμπαράσταση.

«Μη φοβάσαι τίποτα, γίγαντα, σ’ αγαπάμε», ούρλιαζαν κάποιοι που βρέθηκαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά, δίνοντας δύναμη έτσι στον φερόμενο αρχιμαφιόζο που κατηγορείται για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και για το σκάνδαλο με την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας στον Σταυρό και τη διακίνηση ναρκωτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον αρχιμαφιόζο, αναμένεται να απολογηθούν άλλα 16 άτομα. Και σήμερα 3 θα είναι οι ανακριτές που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο των απολογιών των μελών του κυκλώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φυλακή 6 κατηγορούμενοι

Την Πέμπτη, μετά από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε πάνω από 10 ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίας των 16 με ανακριτή και εισαγγελέα να στέλνουν στη φυλακή 6 άτομα κατηγορούμενοι για την Μαφία της Κρήτη. Οι υπόλοιποι 10 – μεταξύ αυτών και ο εν ενεργεία αστυνομικός – αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Ο 17ος που ήταν να απολογηθεί χθες πήρε νέα προθεσμία για σήμερα.

Τριψήφιος εκτιμά ότι θα είναι ο αριθμός των φερόμενων κατηγορουμένων για την Μαφία της Κρήτης, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, Χρήστος Πραματευτάκης.

Ο ίδιος βρέθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά την ώρα που μέσα απολογούνταν η πρώτη ομάδα των συλληφθέντων.

Ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε πως πρόκειται για μία «πολύ σοβαρή υπόθεση που είναι σε εξέλιξη» με την αστυνομία να έχει κάνει ένα τεράστιο έργο «που αποτυπώνεται σε χιλιάδες σελίδες δικογραφίας».

Είχαν χωρίσει τα Χανιά σε περιοχές διακίνησης ναρκωτικών

Όρια για το σε ποιες περιοχές θα μπορούν να διακινούν ελεύθερα, είχαν θέσει τα μέλη της Μαφίας της Κρήτης που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Όπως έχει γράψει το cretapost η εγκληματική οργάνωση ήταν δομημένη με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει την εξάρθρωσή της σταδιακά και μεθοδευμένα.

Στην κορυφή βρισκόταν ο ηγετικός πυρήνας που καθόριζε τις ποσότητες, τις τιμές και τους τρόπους διάθεσης. Στη μεσαία βαθμίδα λειτουργούσαν οικογενειακά δίκτυα και προμηθευτές, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τρεις κύριες «πιάτσες» διακίνησης: το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι και την Πλατεία 1866. Στην καθημερινή διανομή δραστηριοποιούνταν ομάδες μικροδιακινητών, ενώ υπήρχε ξεχωριστός βραχίονας για τον εφοδιασμό και τη διάθεση οπλισμού.

Η διακίνηση ναρκωτικών ήταν στις αρμοδιότητες μίας συγκεκριμένης οικογένειας που φαίνεται να είχε τον όλον συντονισμό. Η συγκεκριμένη οικογένεια έδινε εντολές σε υποομάδα της οργάνωσης, τη λεγόμενη Street dealers που αποτελούνταν από αλλοδαπούς. Οι Street dealers διακινούσαν κάνναβη, κοκαΐνη και ηρωίνη συγκεκριμένα σημεία που χρησιμοποιούσαν ως πιάτσα πώλησης.

Πληροφορίες από cretapost.gr και zarpanews.gr