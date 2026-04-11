Χανιά: Αντί για τον Ιούδα παραλίγο να κάψουν σχολείο – Ζημιές στο προαύλιο και σε αίθουσα μαθημάτων

Από ένα έθιμο παραλίγο να πάρει φωτιά ένα σχολείο σε χωριό στα Χανιά της Κρήτης, όταν η φωτιά που είχαν βάλει για να κάψουν τον Ιούδα, πήγε πολύ στραβά.

Στο Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας, στα Χανιά, προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής 10.04.2026, από πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη φουνάρα, όπως λέγεται στην κρητική διάλεκτο η φωτιά που είχαν φτιάξει για το κάψιμο του Ιούδα.

Ζημιές από τις φλόγες προκλήθηκαν στην πέργκολα του σχολείου, τμήμα στην αυλή, αλλά και σε αίθουσα μία αίθουσα μαθημάτων.

Υπάρχουν μάλιστα αναφορές, πως η διευθύντρια του σχολείου είχε ειδοποιήσει τις Αρχές ότι ανήλικοι συγκέντρωναν κλαδιά για τον Ιούδα, ενώ υπήρχε και κάποια αντιπαράθεσή τους με γείτονα, σύμφωνα με το patris.gr.

Από τον Δήμο Χανίων καθαρίστηκε ο χώρος και θα γίνει η αποκατάσταση της αίθουσας μέχρι να ανοίξει και πάλι το σχολείο μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων διενεργεί τη σχετική έρευνα αυτεπάγγελτα, καθώς πρόκειται για ζημιές από πυρκαγιά σε δημόσιο κτίριο.