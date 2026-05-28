Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα στους τρεις συλληφθέντες

Για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύνονται οι τρεις συλληφθέντες που εχθές (27.05.2026) προχώρησαν σε ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.

Σε βάρος των τριών δραστών στα Πατήσια, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία, ενώ οι πλημμεληματικές κατηγορίες είναι οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσαν αρχικώς διέφυγαν, αλλά στη συνέχεια συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Ζήτησαν και προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια φαίνεται πως αρνούνται τις κατηγορίες και στρέφουν τα βέλη τους προς τον τέταρτο συνεργό τους.

Αυτός κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές.

Το newsit.gr φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι δυο άνδρες φτάνουν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια για να πυροβολήσουν τον ιδιοκτήτη.