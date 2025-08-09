Χανιά: Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες του ατυχήματος

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, συνεχίζει να νοσηλεύεται (09.08.2025) το βρέφος 1 έτους που έπεσε πριν από 2 ημέρες από το μπαλκόνι στα Χανιά. Το μωρό φέρει σοβαρές κακώσεις τόσο στο κεφάλι του όσο και στο υπόλοιπο σώμα.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή. Όπως αναφέρουν, τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα καθώς η κατάσταση της υγείας του θεωρείται σοβαρή λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που του προκλήθηκαν από το ατύχημα στα Χανιά.

Το σοκαριστικό συμβάν έγινε στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Το βρέφος φαίνεται πως ξέφυγε από την προσοχή της 17χρονης μητέρας του με αποτέλεσμα το βρέφος να πέσει στο κενό.

Οι αρχές συνέλαβαν την μητέρα αλλά στη συνέχεια την άφησαν ελεύθερη ώστε να πάει στο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου διακομίστηκε εσπευσμένα το βρέφος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πως το βρέφος έπεσε από το μπαλκόνι.

Πληροφορίες του iraklionews.gr αναφέρουν πως το κοριτσάκι μόλις 14 μηνών, ξεκίνησε να μπουσουλά προς το μπαλκόνι το οποίο δεν διέθετε κάγκελα με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.