Χανιά: Βρέφος ενός έτους έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ

Το βρέφος φέρει πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα - Η 17χρονη μητέρα του συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη
Σε κωματώδη κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ένας βρέφος μόλις 1 έτους. Το άτυχο παιδάκι φαίνεται πως διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στα Χανιά.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά Χανίων, το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025). Η 17χρονη μητέρα του φαίνεται πως το έχασε για μία στιγμή από τα μάτια της με αποτέλεσμα το βρέφος, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο, να πέσει από το μπαλκόνι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Όπως είπε ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Στέλιος Κτενιαδάκης στην ΕΡΤ Χανίων, το παιδί νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ παίδων, με πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στο υπόλοιπο σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

