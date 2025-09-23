Χανιά: Πάνω από 200 μετανάστες μεταφέρονται στη Αγυιά – 7 από αυτούς Παλαιστίνιοι

Ούτε 24 ώρες δεν έμεινε χωρίς μετανάστες η δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Σήμερα (23.09.2025) αναμένεται να φιλοξενηθούν περίπου 208 άτομα, μεταξύ αυτών 4 γυναίκες -η μία έγκυος- αλλά και 7 Παλαιστίνιοι.

Μετά από 40 ημέρες που η Αγιά Χανίων είχε «πνιγεί» από μετανάστες, εργαζόμενοι και κάτοικοι είδαν χθες τη δομή τελείως άδεια καθώς όλοι είχαν μεταφερθεί σε άλλους χώρους φιλοξενίας. Οι αρμόδιες αρχές καθάρισαν και απολύμαναν τον χώρο ώστε σήμερα να υποδεχθούν τους 208 που διασώθηκαν σε επιχειρήσεις που έγιναν χθες και σήμερα τα ξημερώματα.

Οι μετανάστες έφτασαν στην περιοχή με λεωφορεία από διάφορα σημεία της Κρήτης.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι σε μία από τις 4 επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν τη Δευτέρα, εντοπίστηκαν και 7 Παλαιστίνιοι.

Πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο μιας και μέχρι στιγμής κανένας μετανάστης που έχει διασωθεί από τις ελληνικές θάλασσες δεν έρχεται από την βομβαρδισμένη και κατεστραμμένη Παλαιστίνη.