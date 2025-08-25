Χάθηκαν 2 πεζοπόροι στην Εύβοια στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια – Κάλεσαν το 112

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (25.08.2025) στην πυροσβεστική και την αστυνομία στην Εύβοια. Δύο πεζοπόροι χάθηκαν σε δύσβατο σημείο στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Στην κεντρική Εύβοια, στην περιοχή όπου εντοπίστηκε το τελευταίο τους στίγμα, καθώς οι δύο πεζοπόροι ειδοποίησαν το 112, σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr και του eviaonline.gr, πρόκειται για ζευγάρι που πήγε για περπάτημα και αποπροσανατολίστηκε σε δύσβατη περιοχή.