Αρνητική για τον υποψήφιο δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη, ήταν η σημερινή (13.05.2023) απόφαση των δικαστικών αρχών της Αλβανίας για την υπόθεσή του.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας, ο οποίος κατηγορείται για εξαγορά ψήφων εν όψει των εκλογών της Κυριακής, κρίθηκε προφυλακιστέος από το Πρωτοδικείο Αυλώνα και σε 10 μέρες θα ληφθεί νέα απόφαση για το μέλλον του από τις δικαστικές αρχές της Αλβανίας.

Ο Φρέντι Μπελέρη μεταφέρεται στις φυλακές των Τιράνων. Ο πρόεδρος του ΚΕΑΔ Βαγγέλης Ντούλες χαρακτήρισε την απόφαση πολιτική, όπως όλο το σκηνικό μέχρι τη σύλληψή του.

Ο υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας συνελήφθη την Παρασκευή μαζί με τον συνεργάτη του, Παντελή Κοκαβέση. Το Δικαστικό Σώμα της Αλβανίας θα ανακοινώσει την απόφασή του για τον Παντελή Κοκαβέση στο νοσοκομείο των Τιράνων, όπου μεταφέρθηκε λόγω προβλημάτων υγείας.

«Βγήκε η απόφαση από την εισαγγελία Αυλώνας. Έγινε με διαδικασίες fast track. Αύριο είναι οι εκλογές και θα διεξαχθούν κανονικά», αναφέρει στο newsit.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Χειμαρριωτών, Θεόδωρος Γκούμας.

Στις αυριανές εκλογές της γειτονικής χώρας δεν θα παρίσταται ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος.

Το ότι αύριο ο ίδιος δεν θα κατέλθει στον αγώνα για τη θέση του δημάρχου και ότι έως τότε δεν θα έχει προεκλογική καμπάνια, «είναι ένα μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυρίου Μπελέρη. Εμείς λέμε ότι οι αυριανές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικότατα παρόλο που ο κος. Μπελέρης δεν θα μπορεί να παρίσταται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την υποψηφιότητά του γιατί δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση», συμπληρώνει ο κ. Γκούμας, και παράλληλα επισημαίνει:

«Η Εισαγγελία Αυλώνας αποφάσισε την κράτησή του και ο φάκελος του μεταφέρθηκε σε άλλη ειδική εισαγγελέα που υπάρχει εδώ στην Αλβανία κατά της διαφθοράς. Περιμένουμε πότε θα υπάρχει απόφαση της ειδικής εισαγγελίας».

«Αυτό όμως όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι μετά την Κυριακή», τονίζει.

Η κράτηση του Φρέντι Μπελέρη έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, με τον πρόεδρο της κοινότητας Ελλήνων Χειμάρρας να τονίζει ότι κύριο μέλημά τους είναι να βγει νικητής των εκλογών ο κ. Μπελέρης, παρά το γεγονός ότι κρατείται. Παράλληλα, εκτοξεύει τα βέλη του προς τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

«Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει όσον αφορά στα σενάρια που κάνουν οι περισσότεροι, δηλαδή τι θα γίνει εάν ο κος. Μπελέρης βγει δήμαρχος, για αρχή πρέπει να τον βγάλουμε δήμαρχο αύριο το πρωί που ξεκινούν και ανοίγουν οι κάλπες. Η δική μας μάχη αύριο είναι να βγει πρώτος ο κος Μπελέρης. Σε δεύτερο χρόνο δεν ξέρουμε τι μπορεί να σκεφτεί ο κ. Ράμα να κάνει ακόμα», υπογραμμίζει.

Η Αθήνα παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, με την υπόθεση να έχει πάρει διαστάσεις διπλωματικής κρίσης μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Θεωρείται βέβαιο πως η ελληνική κυβέρνηση θα αντιδράσει έντονα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη θέσει το ζήτημα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαμηνύοντας ότι «η Ελλάδα δεν θα δεχτεί εκπτώσεις στην υπεράσπιση της μειονότητας».

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με διάβημα προς την Αλβανία, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας επικοινώνησε για το θέμα με τον πρωθυπουργό της χώρας Έντι Ράμα.

Επιπλέον, ο Νίκος Δένδιας έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους ομολόγους του, ενώ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καλεί τις αλβανικές αρχές να επιβάλλουν τους νόμους και τους κανονισμούς δίκαια και ισότιμα.

Στον αντίποδα, το υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας, ακολουθώντας τη «γραμμή» του Έντι Ράμα, στάθηκε στην κατηγορία περί εξαγοράς ψήφων -χαρακτηρίζοντάς το σοβαρό ποινικό αδίκημα- που βαραίνει τον Έλληνα ομογενή, χωρίς όμως καμία αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που οδήγησαν στην άμεση σύλληψή του από την ώρα της καταγγελίας.

Μάλιστα, η Αλβανή υπουργός Εξωτερικών άφησε «αιχμές» για την έντονη αντίδραση της Αθήνας κάνοντας λόγο για πιέσεις και διχαστικά μηνύματα. Η ίδια μάλιστα, στην απάντησή της προς το ελληνικό ΥΠΕΞ «συμβούλεψε» να μην γίνονται βιαστικές δηλώσεις υπέρ του κατηγορούμενου, ενώ συνέστησε υπομονή για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Η εξαγορά των ψήφων είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα για τη νομοθεσία μας και τα όργανα επιβολής του νόμου δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της κατά τη διάρκεια των εκλογών. Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Αλβανίας, συμπεριλαμβανομένων και των αδελφών από την ελληνική μειονότητα που συμμετέχουν στις εκλογές», έγραψε η κυρία Τζάτσκα στο Twitter.

2/3The candidacy of Fredis Beleris, a citizen of Albania running for election by his fellow citizens, does not warrant any special treatment. He is as equal in front of law as anyone else. It is up only to the prosecutors and judges to handle this case in accordance with evidence