Χίος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ διακινητών μεταναστών και πληρώματος του λιμενικού σώματος – Τουλάχιστον 4 νεκροί

Το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του λιμενικού σώματος και διακινητές μεταναστών σημειώθηκε στην Χίο, το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026).

Το περιστατικό έγινε την ώρα που οι διακινητές μετέφεραν τους μετανάστες με βάρκα προς τις ακτές της Χίου, ανοιχτά των Βροντάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν θύματα, αλλά είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συνδρομή ελικοπτέρου.

Το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και τους έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Η βάρκα των μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει το πλήρωμα του λιμενικού.

Σύμφωνα με το politischios.gr, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, έγινε σύγκρουση και ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές για νεκρούς, πληροφορίες που ακόμη δεν επιβεβαιώνονται.

Σκάφη του λιμενικού αποβιβάζουν συνεχώς τραυματίες στο λιμάνι της Χίου, όπου ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν κινητοποιηθεί για την ταχεία διακομιδή τους στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, του οποίου τα επείγοντα έχουν γεμίσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι δύο λιμενικοί μια γυναίκα και ένας άντρας. Η γυναίκα έχει κάκωση στο κεφάλι ενώ ο άντρας λιμενικός έχει κάκωση στο χέρι.

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έχουν ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Μέχρι αργά το βράδυ, δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ωστόσο αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για «πολλαπλούς βαριά τραυματισμένους» μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος των μεταναστών.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πληρώματα λιμενικού σώματος, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 4 αλλοδαποί. Επιπλέον, από το συμβάν έχουν τραυματιστεί 2 στελέχη λιμενικού σώματος, τα οποία διακομίσθηκαν στο γενικό νοσοκομείο Χίου, καθώς και οι 24 διασωθέντες αλλοδαποί.

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

Άμεση ανταπόκριση από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ με 4 ασθενοφόρα. Προς το παρόν οι διασώστες του ΕΚΑΒ έχουν έχουν διακομίσει στο γενικό νοσοκομείο Χίου, 18 παράτυπους μετανάστες, (ανάμεσά τους και μια έγκυο γυναίκα) και δύο στελέχη του λιμενικού σώματος. Όλοι τους είναι σε καλής κατάσταση. Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr και του iatropedia.gr, έχουν παραληφθεί από το λιμάνι της Χίου 2 λιμενικοί (ένας άντρας και μια γυναίκα), 19 μετανάστες εκ των οποίων 7 παιδιά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάνει στους 7.

Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο ΓΝ Χίου ενώ για την μεταφορά τους έχουν επιστρατευτεί 4 ασθενοφόρα (2 ΕΚΑΒ, 1 του κέντρου υγείας και 1 του στρατού).