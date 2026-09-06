Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκιλλουντία Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Στην μάχη και 10 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 06.09.2026 στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Ηλεία.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε πευκοδάσος, στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Σύμφωνα με το ilialive, ενώ όλα έδειχναν ότι βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο καθώς οι πλησιέστερες δυνάμεις από την περιοχή των Διασέλλων είχαν καταφέρει να ανακόψουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας ξαφνικά μια μεγάλη αναζωπύρωση άλλαξε τα δεδομένα. Το βράδυ, η πυρκαγιά σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο.