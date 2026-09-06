Ελλάδα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Σκιλλουντία Ηλείας: Ήχησε το 112 για ετοιμότητα – Στην μάχη και 10 αεροσκάφη

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές
Ανανεώθηκε πριν 44 λεπτά
Φωτιά στην Ηλεία
Photo / IliaLive
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 06.09.2026 στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην Ηλεία.

Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση, κοντά σε πευκοδάσος, στην περιοχή Σκιλλουντία Ηλείας και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το ilialive, ενώ όλα έδειχναν ότι βρίσκονται υπό πλήρη έλεγχο καθώς οι πλησιέστερες δυνάμεις από την περιοχή των Διασέλλων είχαν καταφέρει να ανακόψουν την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην περιοχή της παλιάς Σκιλλουντίας ξαφνικά μια μεγάλη αναζωπύρωση άλλαξε τα δεδομένα. Το βράδυ, η πυρκαγιά σύμφωνα με πληροφορίες ήταν χωρίς ενεργό μέτωπο.

Φωτιά στην Ηλεία
Photo / ilialive.gr
Φωτιά στην Ηλεία
Photo / ilialive.gr

Στο συμβάν επιχειρούν πλέον επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή γίνεται και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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