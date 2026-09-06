Ελλάδα

«Για πάντα στο νερό»: To συγκινητικό «αντίο» στον 71χρονο σέρφερ στην Αμμουδάρα

Παιδιά, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές μπήκαν στη θάλασσα με τις σανίδες τους και σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο στη μνήμη του 71χρονου σέρφερ
Σέρφερ αποχαιρετούν τον 71χρονο σέρφερ στο Ηράκλειο
creta24.gr
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Ένα ξεχωριστό και βαθιά συγκινητικό «αντίο» είπαν το πρωί της Κυριακής 06.09.2026 στον 71χρονο σέρφερ Νίκο Χαλκιαδάκη από το Ηράκλειο, στην Αμμουδάρα, εκεί όπου είχε περάσει αμέτρητες ώρες κάνοντας αυτό που αγαπούσε περισσότερο, να βρίσκεται στη θάλασσα.

Τα παιδιά του, συγγενείς, φίλοι, συναθλητές και άνθρωποι που τον γνώρισαν μέσα από την αγάπη του για το σερφ συγκεντρώθηκαν στην παραλία και μπήκαν όλοι μαζί στο νερό για να τιμήσουν τη μνήμη του, 71χρονου σέρφερ που έχασε τη ζωή του.

Πραγματοποίησαν το «Paddle out», ένα συμβολικό τελετουργικό με το οποίο η κοινότητα του surf σε όλο τον κόσμο αποχαιρετά ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή.

Σέρφερ αποχαιρετούν τον 71χρονο σέρφερ στο Ηράκλειο

Με τις σανίδες τους βγήκαν στη θάλασσα και σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο. Αρχικά στο ποταμάκι της Αμμουδάρας και στη συνέχεια στον Αλμυρό.

Μέσα στο νερό, τα χέρια ενώθηκαν και τα βλέμματα συναντήθηκαν. Για λίγα λεπτά επικράτησε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς ο καθένας έλεγε με τον δικό του τρόπο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Χαλκιαδάκη, αναφέρει το creta24.gr.

Ήταν ένας αποχαιρετισμός στο μέρος που είχε συνδέσει με ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Εκεί όπου έμαθε, δίδαξε και δημιούργησε δυνατές φιλίες με ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για τη θάλασσα.

Σχεδόν τρία 24ωρα μετά την εξαφάνισή του, το απόγευμα της Πέμπτης (03/09), άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία, αντιλήφθηκαν μια σορό να επιπλέει στο νερό που λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει στον 71χρονο σέρφερ, του οποίου τα αντικείμενα είχαν βρεθεί νωρίτερα, και η αναζήτησή του συνεχιζόταν από τις αρχές.

Σέρφερ αποχαιρετούν τον 71χρονο σέρφερ στο Ηράκλειο

Ο Νίκος Χαλκιαδάκης ήταν ένας από τους πρώτους σέρφερ στην Κρήτη. Ο 71χρονος είχε βρεθεί νεκρός λίγα 24ωρα νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου.

Το πρωί της Κυριακής, τα παιδιά του στάθηκαν ανάμεσα στους φίλους και τους ανθρώπους της θάλασσας, μέσα σε έναν κύκλο γεμάτο αναμνήσεις.

Σέρφερ αποχαιρετούν τον 71χρονο σέρφερ στο Ηράκλειο

Έναν κύκλο πάνω στο νερό, ίσως τον πιο ταιριαστό τρόπο για να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που είχε κάνει τη θάλασσα τρόπο ζωής.

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