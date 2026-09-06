Πάρνηθα: Διασώθηκαν οι δύο πεζοπόροι που χάθηκαν στο Σπήλαιο Πανός

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για δύο πεζοπόρους, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κοντά στο Σπήλαιο Πανός στην Πάρνηθα την Κυριακή (06.09.2026). Χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 15:00 της Κυριακής, μετά από κλήση που έκαναν οι δύο πεζοπόροι στο 112 κάτι που συνέβαλλε άμεσα στον γεωεντοπισμό τους στην Πάρνηθα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τους δύο πεζοπόρους και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.