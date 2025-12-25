Χριστούγεννα στα μπλόκα οι αγρότες: Στην άκρη τα τρακτέρ, ανοιχτές οι λωρίδες κυκλοφορίας, νέα σύσκεψη έως την Κυριακή

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουν μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι αγρότες, ο λόγος που παραμένουν στα μπλόκα, ακόμα και τα Χριστούγεννα, είναι ότι, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική λύση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που τους οδηγεί στην απόφαση να εντείνουν τις δράσεις τους μετά τις γιορτές.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (27 Δεκεμβρίου) ή την Κυριακή (28 Δεκεμβρίου).

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα εθνικά οδικά δίκτυα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση που θα κρατήσουν στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει μάλλον την Κυριακή, και τα επόμενα βήματά τους.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά. Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Στο μπλόκο του Ε65 περίπου 3.000 τρακτέρ

Στο μπλόκο του Ε65, στην Καρδίτσα, περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Παρά το γιορτινό κλίμα, η αποφασιστικότητα παραμένει έντονη, με φωτιές αναμμένες στο σημείο και τους αγρότες να ανταλλάσσουν ευχές και κεράσματα.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για έναν δύσκολο, αλλά δίκαιο αγώνα. Αν και πολλοί επέλεξαν να περάσουν το μεσημέρι των Χριστουγέννων με τις οικογένειές τους, σταδιακά επέστρεψαν στο μπλόκο, όπου βρίσκονται περίπου 3.000 τρακτέρ, τόσο στο συγκεκριμένο σημείο όσο και σε άλλα σημεία της κινητοποίησης.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ανταλλάσσοντας ευχές και λόγια συμπαράστασης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις τους.

Θήβα

Διαφορετική είναι η εικόνα από το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, όπου οι αγρότες έκλεισαν τελείως τον δρόμο.

Μετά το κυκλοφοριακό χάος που επικράτησε, έδωσαν στην κυκλοφορία τη μία από τις δύο λωρίδες, με τους ταξιδιώτες να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων.

Περιμετρική Οδός Πατρών και Αιτωλοακαρνανία

Η κυκλοφορία στην Περιμετρική Οδό των Πατρών διεξάγεται πλέον ομαλά. Τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, όπου έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.

Οι αγρότες, τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματά τους την Παρασκευή το βράδυ, κατά τη διάρκεια των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί.