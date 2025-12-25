Χριστούγεννα στην Αθήνα της δεκαετίας του 1960: Το δέντρο στο Σύνταγμα και οι στολισμένες βιτρίνες σε ένα ταξίδι στον χρόνο

Βρισκόμαστε στην Αθήνα που φοράει τα καλά της για τα Χριστούγεννα, αλλά η χρονομηχανή πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω, και συγκεκριμένα στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Όλοι, μικροί και μεγάλοι φοράνε τα καλά τους και η κάμερα με τον φακό των οκτώ χιλιοστών αποτυπώνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί στην πρωτεύουσα, έξι δεκαετίες πριν.

Στο φιλμ των 8mm, μάς ταξιδεύει στα Χριστούγεννα στην Αθήνα το 1962. Περιλαμβάνονται πλάνα από το δέντρο στην Πλατεία Συντάγματος, το Ζάππειο και τον κόσμο στα καταστήματα κατά μήκος των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου.

Παρακολουθούμε τις στολισμένες βιτρίνες μεγάλων καταστημάτων όπως το Athénée, Βάρδας-Αναγνωστόπουλος, Πανελλήνιος Αγορά και τα περίπτερα με τα πολύχρωμα μπαλόνια.

Ο κινηματογραφιστής μάς δίνει πλάνα του υπέροχου κτιρίου του Ζαππείου σε μήκος και ύψος, οπότε βλέπουμε το κορινθιακού ρυθμού πρόπυλο της κεντρικής εισόδου, την επιγραφή ΖΑΠΠΕΙΟΝ και στην κορυφή του κεντρικού αετώματος, μία σύνθεση λουλουδιών πλαισιωμένης από Νίκες.

Στο εσωτερικό του Ζαππείου υπάρχει έκθεση του Ιταλού ζωγράφου Καραβάτζιο, έργα του οποίου προλαβαίνουμε να διακρίνουμε, καθώς γυρίζει η κάμερα. Πανοραμικό πλάνο από το περιστύλιο του Μεγάρου και αμέσως μετά μεταφερόμαστε έξω από το κτίριο, πολλοί άνθρωποι κάνουν περίπατο, ανάμεσα τους η συντροφιά του κινηματογραφιστή, στο βάθος ο βράχος της Ακρόπολης με τον Παρθενώνα.

Ένα αναρτημένο πανό που γράφει «Παιδικά Χριστούγεννα», μας προσδιορίζει τον χρόνο. Στο φόντο ο ορεινός όγκος του Υμηττού. Μπαλόνια, παιδικά παιχνίδια, εφημερίδες σε ένα περίπτερο, κόσμος πολύς, στο προαύλιο της Βουλής των Ελλήνων, που απολαμβάνει τα ηλιόλουστα Χριστούγεννα, παιδάκια που ταΐζουν τα περιστέρια και χαζεύουν τους εύζωνες που στέκονται έξω απ’ τα φυλάκια τους, ένα κομμάτι από τον βράχο του Λυκαβηττού.

Κίνηση από πεζούς, ΙΧ και λεωφορεία στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη γωνία Πανεπιστημίου και Βασιλέως Γεωργίου το ιστορικό ξενοδοχείο Grande Bretagne. Στην πλατεία Συντάγματος ο παραδοσιακός στολισμός του Δήμου με το πανύψηλο έλατο, πολλοί επισκέπτες, τρόλεϊ και ψηλά στα κτίρια διαφημιστικές επιγραφές των εταιριών ΦΙΞ, Ασπίς Πρόνοια, Venus (ελβετική βιομηχανία ρολογιών) κ.α. Ευθεία μπροστά μας η εμπορική οδός Ερμού.

Ένας άντρας ντυμένος Άγιος Βασίλης απασχολεί τα παιδάκια, λεπτομέρειες από το στολισμένο δέντρο μέχρι το αστέρι στην κορυφή του.

Στην οδό Σταδίου το κατάστημα παιχνιδιών «Πανελλήνιος Αγορά» στολισμένο με κλαδιά, μπάλες και φωτάκια, απέναντι το πολυκατάστημα «Αφοί Τσιτσόπουλοι – Ατενέ» (Athénée), διακοσμημένο σαν κάστρο, με πύργους και μπαλκόνια, μια γωνία από την πλατεία Κολοκοτρώνη, ένα περίπτερο με διαφήμιση των Κρατικών λαχείων, παραδίπλα το κατάστημα υφασμάτων και έτοιμων ενδυμάτων «Βάρδας – Αναγνωστόπουλος», με εορταστικό διάκοσμο επίσης.

Γυναίκες χαζεύουν βιτρίνες στη οδό Πανεπιστημίου.