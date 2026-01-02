Υπόθεση «Χάτσικο» στην Λαμία: Πέθανε ηλικιωμένος μέσα στο σπίτι του και ο σκύλος δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Ένα απίστευτο περιστατικό που θυμίζει την συγκινητική ιστορία του σκύλου «Χάτσικο», η οποία έγινε και ταινία, σημειώθηκε σήμερα (02.01.2026) στην πόλη της Λαμίας.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, όταν ένας γείτονας κάλεσε την αστυνομία μετά τα επίμονα γαβγίσματα ενός σκύλου, από την διπλανή μονοκατοικία στην Λαμία, όπου διέμενε ένας ηλικιωμένος.

Ο γείτονας κάλεσε τον ηλικιωμένο, αλλά εκείνος δεν απάντησε πίσω, ενώ ο σκύλος ήταν ανήσυχος και δεν σταματούσε να γαβγίζει.

Αμέσως στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, ωστόσο ο μεγαλόσωμος σκύλος ήταν επιθετικός και δεν άφηνε κανέναν να μπει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Τελικά, σύμφωνα με το Lamiareport.gr, τη λύση έδωσε ο εκπαιδευτής σκύλων Βασίλης Τσιαμπούλας, που κάλεσαν για βοήθεια οι αστυνομικοί, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο.

Δυστυχώς οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν νεκρό τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος όπως όλα δείχνουν «έφυγε» από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο την ακριβή αιτία και τον χρόνο θανάτου θα δείξει η νεκροψία – νεκροτμή, που θα ακολουθήσει από τον ιατροδικαστή.