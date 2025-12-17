Ελλάδα

Ύστατο χαίρε στην Ειρήνη Μαρινάκη – Τελέστηκε η κηδεία της σπουδαίας Πειραιώτισας

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς
Κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κηδεία της μητέρας του
Βασίλης Σακουλέβας

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στις 12:00 συγγενείς και φίλοι αλλά και όλος ο Πειραιάς στην Ειρήνη Μαρινάκη, μητέρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της την περασμένη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Όσοι την γνώριζαν μιλούν για έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή γεμάτη αγάπη, φως και δημιουργία, μια ζωή γεμάτη προσφορά για τον συνάνθρωπο.

Κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης προσέρχεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στον Πειραιά για την κηδεία της πολυαγαπημένης μητέρας του
Κηδεία Ειρήνης Μαρινάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον Γιάννη Βρέντζο. Πίσω του ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς και πιο πίσω ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού Μιχάλης Κουντούρης

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου πλημμύρισε από στεφάνια από τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της χώρας. Μεταξύ άλλων στεφάνια έχουν στείλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το Όραμα Ελπίδας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Βασίλης Κικίλιας, η Μάνια Λούβαρη, ο Γιώργος Λούβαρης, η Μαρία Μπεκατώρου, ο Θάνος Πλεύρης, η Capital ship man, η Alter ego media, ο Γιάννης και η Δέσποινα Βρέντζου, οι παίκτες του Ολυμπιακού, η Nottingham forest FC, ο Thrylos 24, ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο Νίκος Αναστασιαδης τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο ναό λίγο μετά τις 10 το πρωί. 

Κηδεία Ειρήνης Μαρινάκη
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος
Κηδεία Ειρήνης Μαρινάκη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας
Κηδεία Ειρήνης Μαρινάκη
Ο γνωστός τραγουδιστής και κουμπάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μανώλης Κονταρός
Κηδεία Ειρήνης Μαρινάκη
Η Λόλα Νταϊφά είχε συνεργαστεί για χρόνια με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη στην ΠΑΕ Ολυμπιακός
Κηδεία της Ειρήνης Μαρινάκη
Η Αγγελική Νικολούλη

Η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνει δωρεά στους παρακάτω φορείς:

Σωματείο Ναυτικών Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, «Η Αργώ»

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN: GR8601101770000017748002221

Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

ALPHA GR5001402530253002002011857 253-00-2002-011857

EUROBANK GR4102600760000520100752194 0026.0076.52.0100752194

ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR3101721030005103013414035 5103-013414-035

ΕΤΕ GR6401101890000018929600874 189/296008-74

Στην αιτιολογία κατάθεσης να αναγράφεται «Στη μνήμη Ειρήνης Μαρινάκη».

