«Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα για την απονομή δικαιοσύνης για τη δολοφονία του Ζακ. Δεν θα σας εκφράσω τι αισθάνομαι αλλά θα σας περιγράψω τι σκέφτομαι», δηλώνει σε ανάρτηση που δημοσιεύθηκε στα social media η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, Ελένη, μετά το πέρας της δίκης που είχε ως αποτέλεσμα την κάθειρξη του μεσίτη και του κοσμηματοπώλη και την αθώωση των 4 αστυνομικών που ενεπλάκησαν στη σύλληψή του.

Η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου αναφέρει ότι σκέφτεται, μετά το πέρας της δίκης, πώς θα εξηγήσουν τις πράξεις τους στους δικούς τους ανθρώπους οι καταδικασθέντες αλλά και οι αστυνομικοί που κρίθηκαν αθώοι για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

«Σκέφτομαι τον κοσμηματοπώλη. Τον σκέφτομαι στο σπίτι του εγκλωβισμένο, όπως το παιδί μου στο κατάστημα του, να προσπαθεί να εξηγήσει στα εγγόνια του γιατί ο παππούς δεν μπορεί να πάει βόλτα μαζί τους», περιγράφει στην ανάρτηση η Ελένη Κωστοπούλου και προσθέτει:

«Σκέφτομαι τον μεσίτη, να προσπαθεί να εξηγήσει στους συγκρατούμενους του στη φυλακή πως κλωτσούσε ανήλεα έναν άνθρωπο “για να προστατέψει το πλήθος” που κατέγραφε τις εγκληματικές του πράξεις, για να τις πουλήσουν μετά και να βγάλουν κανένα φράγκο».

Ακόμη, η μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου τονίζει ότι «σκέφτομαι τον Ζακ ψηλά στον ουρανό να σκορπάει τόνους γκλίτερ παντού και αυτό να κολλάει και να μη ξεπλένεται με τίποτα».

Η κ. Κωστοπούλου καταλήγει ότι ο Ζακ «θα παραμείνει σε όσους τον άγγιξαν, του μίλησαν, τον κοίταξαν, τον διάβασαν, τον υπερασπίστηκαν και τον σκέφτονται for ever and ever».