Ζάκυνθος: Στις 15:00 το τελευταίο αντίο στον 2χρονο – Σε κέντρο περίθαλψης αδέσποτων το πίτμπουλ που τον κατασπάραξε

Στα χέρια των ειδικών η απόφαση για το πίτμπουλ που κατασπάραξε τον 2χρονο στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου μέσα στο ίδιo του το σπίτι, προκαλώντας του τραύματα σε όλο του το σώμα.

Την ώρα που οι συγγενείς του 2χρονου παιδιού που έχασε την ζωή του από το πίτμπουλ ετοιμάζονται να πούνε το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο Λίον, το σκυλί έχει μεταφερθεί στο διαδημοτικό κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) στην Αθήνα για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του και να αποφασιστεί ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το ζώο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τα πρώτα λεπτά της τραγωδίας, πολλά είναι τα ερωτήματα για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο σκύλο που στέρησε την ζωή ενός παιδιού. Ο πατέρας του 2χρονου Λιον μιλώντας στο newsit.gr ανέφερε ότι: «Τον έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου και πως είχε πάρει το σκυλί να το σώσει και εκείνο του έφαγε το παιδί».

Βαρύ και πένθιμο είναι το κλίμα που επικρατεί στο χωριό του μικρού Λίον, Άγιος Λέοντας, που ετοιμάζονται να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία. Συγκεκριμένα, στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στις 15:00 το μεσημέρι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του 2χρονου παιδιού.

«Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μην γίνει ευθανασία στο σκυλί»

Ο αντιδήμαρχος Ζακύνθου, Κώστας Κόκκορης, υπεύθυνος για θέματα ζώων συντροφιάς τονίζει ότι οι τοπικοί φορείς έχουν πράξει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια οικογένεια που όπως φαίνεται αγαπούσε πολύ τα ζώο και ειδικά τα σκυλιά και γι αυτό φρόντιζαν πάνω από 20 σκυλιά στην αυλή του σπιτιού τους. Ένα από αυτά τα σκυλιά ήταν και το συγκεκριμένο μπιτ μπουλ το οποίο το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ήταν δεμένο.

«Σίγουρα έχει επηρεαστεί και η συμπεριφορά του σκύλου τόσο από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε όσο και από το γεγονός ότι ήταν δεμένο. Το πίτμπουλ όλες αυτές τις μέρες συνέχιζε να έχει επιθετική συμπεριφορά ειδικά όταν προσπάθησαν να του πάρουν αίμα για τις εξετάσεις. Θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να μην γίνει ευθανασία που λένε αρκετοί. Οι κτηνίατροι λένε ότι ήταν φοβικό, πρέπει να μην τα πήγανε καλά και με τα άλλα σκυλιά, γιατί ήταν σκαμμένη μεγάλη έκταση από εκεί που ήταν δεμένο», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Ζακύνθου, μιλώντας στο newsit.gr.

Από τις πρώτες ώρες αυτής την τραγωδίας ειδικοί εκπαιδευτές από την Πάτρα πήγαν στο νησί για να αναλάβουν το πίτμπουλ. Για περίπου 48 ώρες το εν λόγω σκυλί κρατούνταν σε ειδικό χώρο υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου και με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου μεταφέρθηκε χθες στο ΔΙΚΕΠΑΖ στην Αθήνα.

«Το σκυλί από την ενημέρωση που έχουμε είναι καλά. Έχουν γίνει εξετάσεις αιματολογικές και από τα πρώτα δείγματα δεν φαίνεται να έχει κάτι το σκυλί. Η διαχείριση του σκυλιού είναι πλέον στην επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ και θα το δούνε οι ειδικοί συνεργάτες για να αποφασίσουν αν το σκυλί είναι επικίνδυνο ή όχι. Εμείς αποδεχτήκαμε το αίτημα του δημάρχου Ζακύνθου και είναι ένα σοβαροί ζήτημα γιατί πρόκειται για την απώλεια μια ζωής», τονίζει στο newsit.gr o πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

«Πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή η διαδικασία και θα εφαρμοστεί ο νόμος και όλα θα γίνουν με βάση τα πορίσματα των ειδικών και του εκπαιδευτή που θα αναλάβει το σκύλο. Εμείς έχουμε την επιστημονική επάρκεια και την εμπειρία για να χειριστούμε την συγκεκριμένη περίπτωση αλλά ανάλογα με την απόφαση των ειδικών θα δούμε ποια θα είναι και η επόμενη μέρα για το σκυλί», επισημαίνει.