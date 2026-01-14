Ζητούν από την Μαρία Καρυστιανού 5.000 ευρώ για τα ταξίδια που πήγε με τον Σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση μεταξύ των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, μετά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου, και αφού ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Το απόγευμα της Τετάρτης 14.01.2025, στην εκπομπή Live News, η Χριστίνα Κοραή αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Σύλλογο των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που μέχρι πρότινος πρόεδρος ήταν η Μαρία Καρυστιανού.

«Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι στις 9 Ιανουαρίου, ο ΣΔΟΕ, με βάση τις καταγγελίες που γίνονταν για τα οικονομικά, πήγε στα γραφεία του Συλλόγου, εδώ στην Αθήνα. Και ζήτησε ό,τι παραστατικό υπάρχει και δεν υπάρχει, τα οποία εστάλησαν. Τώρα, ο έλεγχος αυτός συνεχίζεται. Όμως, εγώ έχω ένα ρεπορτάζ για το πού διαφωνούν η κυρία Καρυστιανού και οι συγγενείς και ποια είναι τα έσοδα και τα έξοδα μέχρι τώρα» σημείωσε η Χριστίνα Κοραή μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο.

Αναλυτικότερα:

ΕΣΟΔΑ

Από τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο για τα θύματα των Τεμπών: 525.000 ευρώ

Δωρεά χήρας πασίγνωστου τραγουδιστή, η οποία δεν θέλει να αποκαλύψει το όνομα της

Μικροδωρεές

ΕΞΟΔΑ

Μικροφωνικές εγκαταστάσεις

Αμοιβές τεχνικών και μιας υπαλλήλου

Ταξίδια Μαρίας Καρυστιανού ως Προέδρου του Συλλόγου

Σύμφωνα με πληροφορίες της Χριστίνας Κοραή στο Live News, αμφισβητούνται γύρω στα 5.000 ευρώ για τα ταξίδια της Μαρίας Καρυστιανού. Μάλιστα, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών της έχουν στείλει μία επιστολή από το καλοκαίρι, που της ζητούν το συγκεκριμένο ποσό των 5.000 ευρώ πίσω για τα ταξίδια της.

Υπενθυμίζεται ότι με βαριές αιχμές κατά άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών και μελών του διοικητικού συμβουλίου ακόμη και για τα οικονομικά του Συλλόγου η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε με ανάρτησή της στα social media ότι παραιτείται από πρόεδρος.

«Η κα Καρυστιανού έφτασε σε αυτό το σημείο γιατί βρίσκουμε παντού τοίχο. Θα χρησιμοποιήσουμε και αυτό κάνει η κα Καρυστιανού μια συνταγματικού τύπου αυτοδικία. Nα δημιουργηθεί δηλαδή ένα Κίνημα που θα φτάσει σε ισχύ τα υπάρχοντα κόμματα για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε τα παιδιά μας», δήλωσε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος.

Σημειώνεται πως τις προηγούμενες μέρες σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως το παλτό που φορούσε η Μαρία Καρυστιανού όταν επισκέφτηκε τα μπλόκα αγροτών.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Real View» του Open, με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου, την Έλενα Χριστοπούλου και τη Δάφνη Καραβοκύρη, σχολιάστηκε ότι η Μαρία Καρυστιανού φορούσε ένα παλτό Max Mara με κόστος άνω των 3.000 ευρώ.