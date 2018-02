Για μια ακόμη χρονιά το Zombie Walk επέστρεψε στην Αθήνα και της δημιούργησε... εφιάλτες! Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες τα λένε όλα!

«Ο ετήσιος, τερατώδης περίπατος των «διαφορετικά ζωντανών», μια φρέσκια, τρελή ιδέα ζόμπι παρέλασης στο κέντρο της πόλης, στα πλαίσια αντίστοιχων εκδηλώσεων του εξωτερικού». Αυτό ανέφεραν οι διοργανωτές του Zombie Walk για το 2018 στην Αθήνα. Οι οποίοι στο κάλεσμά τους έκαναν λόγο για ζόμπι και πλάσματα αλλόκοσμα!

Κάτι που τελικά.. συνέβη! Οι φωτογραφίες από το Zombie Walk της Αθήνας είναι πραγματικά εντυπωσιακές.

Τι είναι το Zombie Walk

Όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα στο Facebook, το Zombie Walk ξεκίνησε από την Αμερική. Και συγκεκριμένα το 2001 στο Σακραμέντο, της Καλιφόρνια. Στην συνέχεια, φυσικά επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

«Είναι μια παρέλαση «νεκροζωντανών», στην οποία πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται σα ζόμπι και περιφέρεται στην πόλη, πειράζοντας και ανατριχιάζοντας τους περαστικούς! Το event αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και διοργάνωση πολλών ομάδων που σχετίζονται με τις ταινίες και σειρές τρόμου, τη μουσική και το cosplay (διαγωνισμός μεταμφιέσεων).

Η φετινή συνάντηση αφιερώνεται και πάλι στη δεκαετία ’80, τη σειράStranger Things και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, Nightmare on Elm, The Temple of Doom). Ζόμπι κάθε είδους, είναι φυσικά ευπρόσδεκτα!», τόνιζαν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές.

Φωτογραφίες: Eurokinissi