Δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την ιστορική πτώση του κόστους δανεισμού (με το 10ετές ομόλογο) να “σπάει” προς τα κάτω την Τετάρτη (12.02.2020) το φράγμα του 1% ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά του μέσω Twitter ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

“Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης και έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους παγκόσμιους επενδυτές, αναφέρει ο πρωθυπουργός για την απόδοση του 10ετούς ομολόγου. Για πρώτη φορά, η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα μειώνεται κάτω από το 1%. Ένα σημείο αναφοράς που θεωρήθηκε κάποτε αδύνατο, έχει επιτευχθεί. #Greece βρίσκεται τώρα σε μια τροχιά ανάπτυξης που έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους παγκόσμιους επενδυτές”.

For the first time ever, Greece's 10-year bond yield falls below 1%. A benchmark once thought of as impossible, has been reached. #Greece is now on a growth trajectory that holds great potential and opportunity for global investors.