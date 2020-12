Καιρός: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Που βρέχει καταρρακτωδώς, που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε χθες (03.12.2020) η ΕΜΥ αφού ο καιρός δείχνει για τα καλά τα «δόντια» του. Η κακοκαιρία εξπρές θα υποχωρήσει τις επόμενες ώρες.

Καιρός για… ομπρέλα σήμερα και ήδη από νωρίς το πρωί (όπως και το βράδυ) βρέχει πολύ σε πολλές περιοχές της Αττικής. Από τα δυτικά προάστια και τον Πειραιά όπου νωρίτερα έπεσε δυνατή βροχή και χαλάζι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια, οι ουρανοί έχουν ανοίξει και τα μπουμπουνιτά ακούγονται συνεχώς.

Αυτή την ώρα βρέχει πολύ στον Νέο Κόσμο, το Γκάζι, στην Καλλιθέα, στη Βαρυμπόμπη, στο Μαρούσι, στη Δάφνη, στη Νέα Σμύρνη, στην Ηλιούπολη. Η βροχή έφερε (όπως πάντα άλλωστε) και το κλείσιμο στη Χαμοστέρνας, στο ύψος της Πειραιώς… Ο δρόμος άνοιξε ύστερα από λίγη ώρα, πάντως.

Αν είστε σε περιοχή όπου βρέχει στείλτε μας εικόνες στο info@newsit.gr

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meteo Gr (@meteogr)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meteo Gr (@meteogr)

XMA Header Image Instagram Post by Meteo Gr • December 4, 2020 at 09:57AM EET instagram.com sent Today at 10:48 sent Today at 10:48

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meteo Gr (@meteogr)

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που έχει εκδώσει η ΕΜΥ, σήμερα (04.12.2020), η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» την κεντρική Μακεδονία, τα Δωδεκάνησα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως τα νότια τμήματά τους) και το βράδυ την ανατολική Μακεδονία. Επίσης κατά περιόδους μέχρι τις απογευματινές ώρες, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά( συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής), τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

«Βούλιαξε» η δυτική Ελλάδα

Η κακοκαιρία, ένα βαρομετρικό χαμηλό, έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά ύψη βροχής.

Από τα μεσάνυχτα έως τις 09:00 σήμερα το πρωί, ο μετεωρολογικός σταθμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον Έμπωνα Ρόδου κατέγραψε 77 χιλιοστά βροχής, στις Σπέτσες 71, στις Κροκεές Λακωνίας 56 και στο Κρανίδι 48 χιλιοστά.

Σήμερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κεντρική Μακεδονία, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, ενώ στα νησιωτικά τμήματα υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τα φαινόμενα όμως γρήγορα στα δυτικά -και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας- θα εξασθενήσουν. Τις βραδινές ώρες της Παρασκευής θα περιοριστούν στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Παράλληλα, οι ισχυροί νοτιοανατολικοί άνεμοι που θα πνέουν έως νωρίς το μεσημέρι σήμερα σταδιακά θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες δεν θα ξεπερνούν τα πέντε μποφόρ.

Συναγερμός στα Χανιά

Για να μην επαναληφθούν οι εικόνες των πρόσφατων καταστροφών, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας του δήμου Χανίων είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όπως και ο πυροσβεστικός σταθμός του δήμου μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Στα Χανιά αναμένονται έντονα φαινόμενα και κυρίως ισχυρές βροχές και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τις καταιγίδες.

Σε ανακοίνωσή του το τμήμα πολιτικής προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους, που προέρχονται από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.