Καιρός: Απίστευτο! -51 βαθμοί Κελσίου και συγκλονιστικές εικόνες στις ΗΠΑ! video, pics

Ο καιρός έχει… τρελαθεί στις ΗΠΑ και ένα πρωτοφανές κύμα ψύχους, με χιονοπτώσεις και πολικές θερμοκρασίες που έφτασαν ακόμη και τους -50 βαθμούς Κελσίου, πλήττει μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών σήμερα, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλά προβλήματα στις μεταφορές αλλά και τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία έχει σημάνει συναγερμό από την Δευτέρα για πολλές μεσοδυτικές Πολιτείες, από τη Βόρεια Ντακότα μέχρι το Οχάιο, όπου η θερμοκρασία μπορεί να καταγράψει αρνητικό ρεκόρ εικοσαετίας. Το χαμηλό βαρομετρικό που προήλθε από τα βορειοδυτικά αναμένεται να φτάσει στα ανατολικά παράλια των ΗΠΑ εντός της εβδομάδας.

Στο αεροδρόμιο της Μινεάπολις Σεντ Πολ, ο υδράργυρος έδειχνε -32 βαθμούς Κελσίου στις 00.25 (τοπική ώρα). Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι το πολικό ψύχος θα συνεχιστεί μέχρι και το πρωί της Παρασκευής.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Twitter, κάλεσε τους συμπατριώτες του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. “Στα πανέμορφα μεσοδυτικά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους -60 βαθμούς (Φαρενάιτ, -51 βαθμοί Κελσίου), η πιο χαμηλή που έχει καταγραφεί ποτέ”. Και πρόσθεσε ειρωνευόμενος: “Τι στο καλό συμβαίνει με την παγκόσμια υπερθέρμανση; Σε παρακαλώ, γύρνα γρήγορα, σε χρειαζόμαστε”.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

