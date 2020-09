«Αναγκαία η άμεση κινητοποίηση όλων μας, για να θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της Αττικής» υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης σε κατεπείγον έγγραφο του προς τους δημάρχους, από τους οποίους ζήτα άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας “Ιανός”.

Ειδικότερα, ο κ. Πατούλης ζητά να διασφαλιστεί ότι έχουν καθαριστεί όλα τα φρεάτια του οδικού δικτύου τους και να δοθεί άμεση προτεραιότητα σε εκείνα που παρουσιάζουν προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων.

Σημειώνεται ότι, με εντολή του, τα τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας από χθες το πρωί έχουν εντατικοποιήσει τις αυτοψίες, τις οποίες ήδη διενεργούν σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο, στα ρέματα της Αττικής που είναι σε ζώνες υψηλής επικινδυνότητας.

Ο «Ιανός», ο οποίος βρισκόταν σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Πελοποννήσου, έχει αρχίσει να ενισχύεται και να αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα (Medicane), σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Για τον «Ιανό» και τι πρέπει να προσέξουμε μίλησε στο Mega o Πρόεδρος της Εθνικής επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Κώστας Συνολάκης.

Η ατμοσφαιρική πίεση στο κέντρο του «Ιανού» είναι περί τα 1.000 hPa και μέχρι το βράδυ αναμένεται να πέσει στα επίπεδα των 990 hPa, ενώ οι άνεμοι που τον συνοδεύουν, εκτιμήθηκαν από δορυφόρους στα 65 χιλιόμετρα ανά ώρα, δηλαδή περίπου οκτώ μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ο «Ιανός» θα κινηθεί ενισχυόμενος προς το Κεντρικό Ιόνιο και τη ΒΔ Πελοπόννησο, όπου θα βρεθεί τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ωστόσο η τροχιά που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, παραμένει αβέβαιη, με πιθανότερο σενάριο να στραφεί νότια.

Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, είναι το Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Στερεά, ενώ ηπιότερα άλλες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Πέραν των μεγάλων υψών βροχής, ο «Ιανός» θα συνοδεύεται από σποραδικές καταιγίδες, ανέμους που κατά τόπους θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας (άνω των δέκα μποφόρ) και πολύ μεγάλο κυματισμό στη θάλασσα.

Nice structure to forming #medicane #Ianos in the Mediterranean this morning! Notice the cloud becoming tight round the centre, similar to a hurricane! Will affect Greece tomorrow into weekend! Updates on this today.sat windyforecast #Europe #severeweather pic.twitter.com/4wA84zUvVg