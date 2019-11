12χρονος βλέπει τα χρώματα για πρώτη φορά στη ζωή του! Video

Μέχρι πρότινος, ζούσε σε έναν κόσμο… μαυρόασπρο, μέχρι που ειδικά γυαλιά του έδωσαν την μοναδική δυνατότητα να δει τα χρώματα για πρώτη φορά στη ζωή του.

Δείτε την συγκινητική αντίδραση του 12χρονη από την Μινεσότα.

Twelve-year old Jonathan Jones cried after he tried on a special pair of glasses that allowed him to see colour for the first time in his life.

Read today's top stories here: https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/XBBr4oSInN

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2019