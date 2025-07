Ο Τραμπ βρίζει τον Μπάιντεν από το «Alligator Alcatraz»: «Ο πουτ@@@ς γιος με ήθελε εδώ μέσα»

Με έναν απίστευτα χυδαίο τρόπο και μπροστά στους δημοσιογράφους έβρισε τον Τζο Μπάιντεν ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαινιάζοντας το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, το οποίο ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος «βάφτισε» «Alligator Alcatraz».

Επισκεπτόμενος τον χώρο αυτό όπου θα φυλακίζονται μετανάστες χωρίς χαρτιά και απειλώντας τους με τα άγρια ζώα της περιοχής, όπως αλιγάτορες, κροκόδειλοι και πύθωνες, ο Ντόναλντ Τραμπ έβρισε σκαιότατα τον Τζο Μπάιντεν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο Χ (πρώην Twitter), ακούγεται κάποιος να λέει κάτι σχετικά με τον κλιματισμό και τη θερμοκρασία που επικρατεί μέσα στο «Alligator Alcatraz», αλλά ο Τραμπ παίρνει τον λόγο και λέει:

«Ο Μπάιντεν με ήθελε εδώ μέσα. Το ήθελε, αλλά δεν του πέρασε. Με ήθελε εδώ μέσα αυτός ο πουτ@@@ς γιος».

LMAO! President Trump just clowned on Biden at Alligator Alcatraz



“Biden wanted me in here … Didn’t work out that way.



That son of a b*tch.” pic.twitter.com/hwHfeVfZbL