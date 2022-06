Στα 19 εκατομμύρια δολάρια «έκλεισε» το δείπνο με τον επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ. Τα έσοδα θα διατεθούν για τους άστεγους του Σαν Φρανσίσκο.

Ο λόγος για έναν ανώνυμο πολυεκατομμυριούχο, ο οποίος θα πληρώσει κάτι παραπάνω από 19 εκατομμύρια δολάρια για να δειπνήσει με τον Αμερικανό μεγαλοεπενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, αφού κέρδισε στην 21η και τελευταία δημοπρασία προς όφελος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που βοηθά τους άστεγους στο Σαν Φρανσίσκο.

Η δημοπρασία ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή (12.06.2022), με τιμή εκκίνησης τα 25.000 δολάρια. Το βράδυ της Παρασκευής (17.06.2022), όταν «έκλεισε» η διορία κατάθεσης προσφορών, η τιμή είχε φτάσει τα 19.000.100 δολάρια, σύμφωνα με τον όμιλο διαδικτυακού εμπορίου eBay.

Η δημοπρασία οργανώνεται από το eBay για λογαριασμό της ΜΚΟ Glide, η οποία μοιράζει δωρεάν γεύματα, παρέχει φιλοξενία, ιατρικές εξετάσεις και εκπαίδευση στους αστέγους.

Ο δωρητής, που ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το όνομά του, θα περάσει «ένα αξέχαστο απόγευμα» με τον Γουόρεν Μπάφετ, ιδιοκτήτη της Berskshire Hathaway και άλλους επτά προσκεκλημένους στο εστιατόριο Smith & Wollensky Steakhouse στη Νέα Υόρκη.

