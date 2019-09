9/11: Το συγκινητικό χάκα Νεοζηλανδών πυροσβεστών για τους συναδέλφους τους που χάθηκαν

Η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου που συγκλόνισε τον κόσμο όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν θα σβήσει από τη μνήμη όλων εκείνους που έπεσαν θύματα της πιο αιματηρής τρομοκρατικής ενέργειας της σύγχρονης ιστορίας. Έτσι, οι πυροσβέστες στη Νέα Ζηλανδία για να τιμήσουν εκείνους που έφτασαν πρώτοι στους Δίδυμους Πύργους και έπεσαν στο καθήκον χόρεψαν το χάκα εις μνήμην των πυροσβεστών που έδωσαν την ζωή τους για να σώσουν συμπολίτες τους.

New Zealand firefighters performed a haka, a type of ancient war dance, to pay tribute to the first responders who died in the line of duty on September 11. They then climbed the stairs of the Sky Tower in memory of their American counterparts. https://t.co/xfbXRvI2xi pic.twitter.com/3E3vV1Hsgi

— ABC News (@ABC) September 11, 2019