Οι Ουκρανικές αρχές έκαναν γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έριξαν «ισχυρή βόμβα» κοντά στο νοσοκομείο, που βρίσκεται στην περιοχή του εργοστασίου Azovstal.

Πάντα κατά τις Ουκρανικές αρχές, στο νοσοκομείο βρίσκονταν όχι μόνον τραυματισμένοι στρατιώτες που υπερασπίζονται της Μαριούπολη, αλλά και κάτοικοι της πόλης που αναζήτησαν καταφύγιο από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Μέχρι και 300 άνθρωποι μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια», ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

"Russian troops dropped a powerful bomb on a hospital in the territory ofd Azovstal. Wounded UA defenders were in the hospital and Mariupol residents and children were hiding there. Up to 300 people can be trapped under the rubble." – Sergiy Taruta #RussiaUkraineWar