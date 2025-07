Ναυάγησε πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου στον Κόλπο του Σουέζ: 4 νεκροί, πάνω από 15 τραυματίες

Μία νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τρίτη (01.07.2025) στον Κόλπο του Σουέζ, αρκετά χιλιόμετρα μακριά από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ όπου σημειώθηκε ναυάγιο πλατφόρμας άντλησης πετρελαίου με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι.

Στο ναυάγιο τραυματίστηκαν άλλα 18 άτομα. Το δυστύχημα έγινε στον Κόλπο του Σουέζ στην περιοχή της Τζάμπαλ ελ Ζέιτ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, περίπου 250 χιλιόμετρα από την είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ.

Τότε η πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου Adam Marine 12 ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αποτέλεσμα σε 4 ανθρώπους να γίνει αεροδιακομιδή. Οι υπόλοιποι 18 διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Ελ Τζούνα.

«Τα πτώματα ακόμη 4 μεταφέρθηκαν στο γενικό νοσοκομείο στη Χουργάδα», ανέφερε το υπουργείο Υγείας μέσω X.

Egypt



The first TV footage of an oil drilling rig overturning in the Gulf of Suez. pic.twitter.com/RUBfszlc6y